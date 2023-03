Daniele Scardina è in coma, condizioni gravissime: il pugile ricoverato dopo un malore, cosa è accaduto

Attualmente l’atleta si trova infatti in coma: nella giornata di ieri ha avuto un malore mentre si allenava, alla FitSquare di Buccinasco, in provincia di Milano

Daniele Scardina, noto pugile e famoso nel mondo del gossip per via della sua relazione -ormai conclusa- con Diletta Leotta, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Attualmente l’atleta si trova infatti in coma: nella giornata di ieri ha avuto un malore mentre si allenava, alla FitSquare di Buccinasco, in provincia di Milano. Ad un certo punto, mentre si allenava, Scardina si sarebbe sentito male tanto da indurre i presenti a chiamare un’ambulanza: la situazione, una volta in ospedale, si sarebbe rivelata gravissima, tanto da dover ricorrere immediatamente ad un intervento chirurgico. A quanto pare prima di perdere i sensi Scardina avrebbe sentito un dolore all’orecchio e poi ad una gamba.

Non sono ancora state diramate informazioni su cosa sarebbe accaduto. L’atleta al momento si trova in coma, e si attende che venga sciolta la prognosi. Le sue condizioni, ad ogni modo, sarebbero gravissime.

Sul ring lo chiamano “King Toretto”, in televisione è Daniele Scardina. Diventato celebre per lo sport, è poi approdato al mondo del gossip con la relazione avuta con Diletta Leotta, che in queste ore si è unito al coro di chi ha manifestato solidarietà al pugile. In passato Scardina ha anche partecipato a Ballando con le Stelle, in coppia con Anastasia Kuzmina.