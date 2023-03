Federica Aversano, l’ex tronista denunciata per stalking dall’ex: tra i presunti reati anche atti persecutori e violenza

Federica Aversano, nota per essere stata prima una corteggiatrice e poi una tronista di Uomini e Donne, è in grossi guai: è infatti stata denunciata per stalking dal suo ex compagno, e sono state avviate delle indagini.

Federica Aversano è approdata a Uomini e Donne come corteggiatrice di Matteo Ranieri, che a lei ha preferito un’altra. Nel frattempo ha però trovato una buona amica, Soraia Allam Cerruti, adoratissima fidanzata dell’ex gieffino Luca Salatino.

Era poi tornata in studio all’inizio di questa edizione come tronista, ma la sua esperienza si era interrotta dopo poco tempo per via di problemi logistici.

Ora, il suo nome torna alla ribalta, ma non per motivi televisivi. A quanto pare il padre di suo figlio di 4 anni, il suo ex compagno, l’avrebbe denunciata alla procura di Santa Maria Capua Vedere.

Non si conoscono i dettagli riguardanti questa denuncia, ma l’ex tronista sarebbe accusata di vessazioni, atti persecutori, molestie, violenza. Il suo ex compagno avrebbe presentato un esposto che costringerà la Aversano a dare spiegazioni.