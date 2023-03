Clio Make Up in lacrime sui social, c’è preoccupazione: “La vita è una me**a”

Una Clio Make Up profondamente in difficoltà ha voluto esternare i suoi conflitti interiori. “Se nel 2008 avessi saputo che sarebbe stato così non avrei mai iniziato questo percorso”.

In queste ore si sta creando un forte dibattito su un discorso tenuto sui social, su Instagram, in cui l’imprenditrice ha ripercorso i passi fondamentali della sua carriera e del suo percorso imprenditoriale. Le sue riflessioni, intercalate a momento di commozione e lacrime, hanno fatto riflettere moltissimo.

Una Clio Make Up profondamente in difficoltà ha voluto esternare i suoi conflitti interiori. “Se nel 2008 avessi saputo che sarebbe stato così non avrei mai iniziato questo percorso”, ha detto: a metterla in difficoltà è il mondo delle influencer, che lei reputa essere peggiorato molto nel suo complesso: “Faccio fatica a combattere queste battaglie ma ho paura.

Ho paura perché la vita è una me*** e ogni giorno abbiamo sfide e battaglie da combattere e non ho voglia di combattere battaglie che io ritengo inutili. Non voglio massacrare le cose degli altri per innalzare me stessa. Non voglio essere l’imprenditrice numero uno in Italia, la più fi*a, la meglio vestita, quella più ricca. Non me non frega niente. Voglio solo parlare alla mia community che ogni giorno combatte per fare la propria vita e che vuole dei prodotti onesti. E invece no, devo combattere per raccontare il prodotto, faccio fatica perché dall’altra parte c’è chi ha modi di comunicare che vanno in contrapposizione con me.

Se lo avessi saputo nel 2008, non avrei nemmeno cominciato”.

Ci sarebbe, secondo l’imprenditrice, un enorme problema di comunicazione: “Il modo di fare comunicazione oggi è cambiato. La gente ha paura di dire la verità. Non parlo più dei prodotti che non mi piacciono perché ho paura. Gli altri ne parlano perché hanno paura delle conseguenze, di deludere brand, di tagliarsi fuori dai contratti. Non è quello che voglio fare io. Non voglio scendere a compromessi. A scuola ero una capra ma il c*** non l’ho mai leccato a nessuno.

Oggi il mondo del web è pieno di leccac***”.