Fedez sempre più preoccupante: salta la conferenza di Lol 3, nuove voci sulla crisi in famiglia

Fedez preoccupa sempre di più. Il rapper ed imprenditore non sta passando un periodo facile, anche se sulla sua situazione privata vige un silenzio inscalfibile. Si rincorrono voci di crisi intense a livello coniugale, e adesso si aggiungono voci preoccupanti sulla salute.

Fedez, da settimane, appare pochissimo sui social: quando lo fa è in difficoltà, incespica, fa fatica a parlare. Come lui stesso ha raccontato, soffrirebbe di balbuzie da qualche tempo.

Ora, il fatto di non essersi presentato alla conferenza stampa di Lol3 aumenta l’ansia: cosa può portare il conduttore del programma a non essere presente?

E cosa può motivare il fatto di non aver inviato neanche un messaggio.

Fabrizio Corona ha alimentato il gossip sulla coppia sui social, legando i problemi di Fedez alla sua delicata situazione sentimentale: ”Dopo la bufera post Sanremo, le acqua in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate.

Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo”. A quanto pare è anche a rischio il contratto con Amazon, per via del blocco delle registrazioni delle nuove puntate di The Ferragnez.