Daniele Scardina in coma, scoperta la causa: potrebbe accadere a chiunque di noi

Daniele Scardina si trova in coma dopo un malore avuto subito dopo un allenamento: ora viene diffuso il motivo per cui si trova in gravi condiizoni.

Quello che è capitato a Daniele Scardina sarebbe potuto accadere ad ognuno di noi. La causa del malore del pugile sarebbe da trovare in un incidente banale e non legato allo sport.

A parlare, in queste ore, è il manager di Scardina, Alessandro Cherchi. Ciò che si sapeva finora era che Scardina aveva cominciato ad accusare male all’orecchio per poi essere ricoverato urgentemente e sottoposto ad intervento chirurgico. Al momento è in coma indotto e si attende di capire quali saranno le conseguenze. Dopo alcuni giorni, ora Cherchi ha anche spiegato cosa avrebbe causato il malore: un movimento brusco della testa durante un allenamento avrebbe portato alla rottura di due vene, con un’importante emorragia.

Un ematoma sottodurale al cervello. “Una cosa che può capitare a chiunque”, ha spiegato Cherchi: “L’intervento è in ogni caso riuscito. I chirurghi hanno asportato tutto il sangue ed è tutto pulito”.

Come ha spiegato a Il Fatto Quotidiano il professor Alessandro Olivi, è comunque un fatto che capita più spesso nelle persone di una certa età: ”Questo in genere avviene però più spesso in persone anziane dove a causa dell’atrofia cerebrale la distanza tra la superficie del cervello e la dura che lo ricopre è maggiore e quindi le vene sono, di base, più ‘stirate.

A volte però l’ematoma sottodurale acuto può essere il risultato di rotture di piccole arterie superficiali conseguenti, in genere, a un trauma un po’ più severo. Non è da escludere quest’ultima ipotesi, nel caso del pugile Scardina, alla luce della rapidità con la quale si sono sviluppati i gravi sintomi che l’hanno portato all’intervento neurochirurgico di urgenza”.