Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, tutto sulla storia d’amore nata a Uomini e Donne: i due avranno presto un figlio

Conosciutisi nel 2019 nel dating show più famoso d’Italia, Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, sono più uniti che mai. Di recente hanno condiviso sui social la notizia più importante del loro rapporto, aspettano un bambino. Nelle recenti interviste avevano già condiviso il desiderio di diventare genitori, lo stesso Andrea, parlando di matrimonio, auspicava di avere dei bambini perché il suo desiderio era quello di essere un padre giovane. La Paragoni, al contrario, nonostante la grande voglia di maternità. A seguito di un aborto, inizialmente era spaventata all’idea ma adesso, non potrebbe essere più felice.

C’erano già stati dei piccoli indizi che preannunciavano l’attesa ma nessuno aveva espresso alcun giudizio fino all’annuncio di coppia.

Gli inizi della storia

Tra Andrea e Natalia è stato subito amore, lei infatti si era presentata al dating show per corteggiare un altro tronista Ivan Gonzales, ma ha subito cambiato i suoi interessi. Inizialmente faceva l’estetista ma poi ha seguito la carriera di modella. Stesso discorso per Andrea, che è cresciuto come calciatore in alcune squadre di serie B per poi seguire la passione per la moda. Entrambi hanno posato per marchi importanti e continuano a farlo.

Andrea ha partecipato anche al Grande Fratello Vip ricevendo spesso visite dalla sua Natalia. La ragazza invece ha pubblicato di recente il suo libro dove si mette a nudo, esponendosi su temi importantissimi come i disturbi alimentari e il rapporto con il proprio corpo, in maniera semplice e comprensibile.

Attualmente sono entrambi molto impegnati con le loro carriere, il loro rapporto però non è mai venuto in secondo piano, si sono ad esempio presentati insieme alla mostra del Cinema di Venezia. Non mancano anche gli shooting di coppia durante i quali fanno sognare i follower per la loro bellezza.

Una storia d’amore in continua ascesa che non può che consolidarsi ulteriormente a seguito dell’annuncio della gravidanza.