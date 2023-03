Uomini e Donne, Federico Nicotera ha fatto la sua scelta: chi è la corteggiatrice fortunata tra Carola e Alice

Federico Nicotera è pronto: ha scelto chi è la sua anima gemella ed ha deciso di dichiararsi. Grande emozione per questo percorso, lungo e difficile.

La puntata del 7 marzo 2023 di Uomini e Donne si preannuncia ricca di colpi di scena. La conduttrice Maria De Filippi è tornata alla guida del programma a pieno regime dopo l’addio al suo amato Maurizio Costanzo. Cosa succederà durante l’episodio in questione, che partirà come sempre alle ore 14.45 sulla rete ammiraglia di Mediaset? Ecco le sorprese che cattureranno l’attenzione del pubblico.

La conoscenza intrigante tra Gemma e Silvio

Una delle protagoniste del programma è senz’alto Gemma Galgani. L’ormai storica esponente del trono Over ha scelto di rimettersi in gioco ancora una volta, alla disperata ricerca dell’uomo della sua vita.

Stavolta, è l’incontro con l’aitante Silvio a renderla molto interessata. Lui è un cavaliere ricco di passione e intraprendenza. Anche per questo motivo, la coppia si è rapidamente lasciata andare a baci ed effusioni. Allo stesso tempo, Gemma intraprende una forte discussione con la sua celebre rivale Paola. Anche in questo frangente, le loro differenze di vedute sembrano insanabili.

Le ultime notizie dal trono Classico

Nel frattempo, Uomini e Donne continua anche per quanto riguarda il trono Classico. Non si hanno news ufficiali in merito, ma sembra che Lavinia abbia scelto di condurre Alessio a un’esterna.

Nonostante un piccolo flirt, non ci sono stati baci tra i due. Inoltre, Nicola approfondisce la conoscenza di Andrea, ma anche Roberta sceglie di inserirsi nella potenziale tresca amorosa e non nasconde una certa simpatia nei suoi riguardi.

Luca continua a mantenere tutte le porte aperte, ma la sua attenzione potrebbe essere rivolta verso una ragazza in particolare.

Maria De Filippi e il ringraziamento verso il pubblico

Durante la puntata pomeridiana, Maria De Filippi sarà ben salda al suo posto di comando. La conduttrice ha ringraziato il pubblico per la vicinanza seguita alla morte del suo caro Maurizio Costanzo.

Non resta altro da fare che sintonizzarsi su Canale 5 e saperne di più in merito a vicende sempre più entusiasmanti.