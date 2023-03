Pechino Express, bufera su Alessandra Demichelis: “I poveri devono bruciare all’inferno”

Demichelis è nota per avere il profilo Instagram Dc Legal Show e per i suoi toni spesso provocatori. Alla vigilia della partenza, sappiamo già che si parlerà a lungo per via di un video, circolato tempo fa, in cui la Demichelis parlava in tono derisorio di povertà insieme ad un amico. Nel video si sente infatti un amico della Demichelis parlare di un’esperienza e dire: “C’erano solo poveri e la cosa mi ha esaltato!” E lei ribattere: “Ti ha esaltato la presenza dei poveri? Che schifo”. E, quando l’amico ribatte: “No aspetta, nello stesso orario mi hanno rigato la Porsche” la Demichelis ha risposto:” No ragazzi, fa veramente schifo questa cosa, i poveri dovrebbero bruciare all’inferno”.