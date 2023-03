Uomini e Donne, Gemma scioccata da Silvio: lui poco elegante, gli atteggiamenti volgari irritano la Dama

Cosa accadrà in occasione della puntata di Uomini e Donne che andrà in onda il prossimo 8 marzo, giorno dedicato alla Festa della Donna? Ciò che è sicuro è che gli eventi non banali si susseguiranno con una certa facilità, come avviene in ogni episodio del dating show condotto da Maria De Filippi. Non resta altro da fare che addentrarci nelle vicende principali che riguardano i protagonisti della trasmissione di Canale 5.

Dove eravamo rimasti

In occasione della puntata del 7 marzo, Gemma ha continuato a frequentare il nuovo cavaliere Silvio. I due hanno approfondito la rispettiva conoscenza e sono scoccati anche alcuni baci focosi.

Tuttavia, come vedremo di seguito, la relazione potrebbe avere risvolti alquanto strani, con il rischio che possa finire ancora prima di iniziare. Allo stesso tempo, anche il trono Classico continua a veder svolgere le proprie vicende.

Gemma e Silvio, quella confessione davvero molto particolare

Un aspetto del carattere di Silvio sembra insospettire Gemma. Infatti, alcuni modi di fare del cavaliere sono ben poco ortodossi, fino a sfociare nella pura volgarità. La dama più famosa del trono Over di Uomini e Donne ha rivelato alcune richieste piccanti da lui effettuate in occasione di un’esterna.

Infatti, Silvio le avrebbe chiesto di leccarle i piedi e le ascelle. Cosa succederà dopo un evento del genere?

Nel corso delle prossime puntate se ne saprà di più.

Le novità dal trono Classico

Anche il trono Classico prosegue nelle sue avventure. Lavinia è ancora indecisa su quale tra i due corteggiatori principali, entrambi di nome Alessio, deve scegliere per intraprendere una nuova relazione sentimentale. Dall’altra parte, Roberta esce con un ragazzo di Cassino ma non si sente soddisfatta del nuovo incontro, dato che non c’era feeling nelle telefonate. Maria chiede ad Andrea di ballare con lei, ma lui rifiuta perché sta corteggiando un’altra ragazza, Nicole.