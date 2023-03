Pechino Express, tutto sull’edizione dal 9 marzo: cast, location e coppie di concorrenti

L’avventura di Pechino Express sta per iniziare, con una nuova formula che non si discosta troppo dalle origini. del resto il successo del programma è dovuto proprio al grande show che così com’è ha saputo tenere alto nel corso del tempo lo share. Le dieci coppie hanno lo zaino in spalla e sono pronte ad andare a scoprire terre e culture così lontane da quella occidentale da apparire quasi surreali. Un viaggio all’ultima città in cui gli sfidanti saranno chiamati a superare quiz e tranelli. L’edizione di quest’anno sarà composta da ben dieci puntate, in prima serata che andranno in onda su Sky Uno, mentre la diretta, verrà trasmessa su Now.

Per quanto riguarda la conduzione, è stato confermato l’ironico Costantino della Gherardesca, quest’anno però, insieme a lui ci sarà un co-conduttore d’eccezione che già la scorsa edizione aveva trovato spazio. Si tratta di Enzo Miccio, l’organizzatore di matrimoni più amato d’Italia.

L’itinerario e le coppie

Non è il classico Oriente quello che vedremo e nemmeno Pechino, quest’anno infatti le coppie seguiranno la via delle Indie. Si partirà dalla caotica Mumbai per esplicare poi il Borneo e la Malesia. Insomma, un viaggio nel continente più popolato al mondo che mostrerà la realtà di quelle tribù sconosciute.

Inoltre, la sorpresa sarà il tragitto lungo il sito archeologico di Angkor.

Tra le coppie più attese non possono che esserci la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, in coppia con il neo-marito. Per loro sarà un avventuroso viaggio di nozze all’insegna del divertimento. Ci sarà ancora Martina Colombari, in coppia con il figlio, i due sono la coppia forse più inedita e attesa. Ci sarà anche lo chef Joe Bastianich insieme a Belfiore, i due italo-americani sono ben assortiti ma soprattutto agguerriti in quanto non vedono l’ora di poter conquistare il successo lasciando indietro le altre coppie.

Le premesse sono delle migliori.