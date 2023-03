Uomini e Donne, la tronista rifiuta un corteggiatore: la reazione di lui, non l’ha accettato

Uomini e Donne va avanti nonostante il lutto che ha colpito la conduttrice Maria De Filippi, pronta fin da subito a tornare al suo posto di comando della fortunata trasmissione di Canale 5. La puntata del 9 marzo 2023 lascia presagire numerosi spunti di interesse e vedrà lo sviluppo di alcune situazioni intriganti sia per il pubblico, sia per i protagonisti principali. Ecco, dunque, le anticipazioni della puntata pomeridiana che andrà in onda giovedì 9.

Gemma e Silvio, una storia che va avanti tra mille difficoltà

Continua la frequentazione che sta suscitando maggior interesse, ossia quella tra Gemma e Silvio.

I due vogliono continuare a conoscersi, nonostante lei abbia un carattere un po’ irascibile e lui nasconda diversi aspetti molto bizzarri. Infatti, l’uomo non ha nascosto alcune predilezioni molto strane in ambito sentimentale, con una certa passione per i piedi e le ascelle. Allo stesso tempo, Silvio ha ricevuto una richiesta di ballo da parte di Paola, che però ha ricevuto un rifiuto al fine di rispettare Gemma. Ciò ha provocato l’intervento dell’opinionista Gianni Sperti, che ha accusato Paola di volersi mettere in mezzo tra la coppia.

Marco e il tentativo per Michela

Nel frattempo, in una sessione del trono Classico, Marco viene rifiutato dalla tronista Nicole.

Il giovane non si è perso d’animo ed è ancora alla ricerca del vero amore. Per questo motivo, si è reso conto di avere un certo interesse per Michela, una donna appartenente al trono Over, e ha chiesto alla produzione di Uomini e Donne di corteggiarla.

Lei si è subito rifiutata, non nutrendo alcun desiderio di conoscere il ragazzo.

Nicole e Andrea: cosa succederà?

La puntata del 9 marzo 2023 potrebbe vedere ancora una volta come protagonisti anche Nicole e Andrea. I due sono usciti insieme e potrebbero approfondire la rispettiva conoscenza, nonostante non manchino gli imprevisti esterni.

Da Roberta a Cristian, c’è tanta carne al fuoco in vista di un episodio che potrebbe riservare una lunga serie di sorprese.