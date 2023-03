Pechino Express, chi è Fede Rippi, la concorrente “attivista” in squadra con Giorgia Soleri

La nuovissima edizione di Pechino Express, condotta da Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio, è in partenza il 9 marzo su Sky.

Tra i numerosi concorrenti di quest’anno, troveremo Giorgia Soleri, celebre fidanzata di Damiano dei Maneskin, accanto a Federippi, l’influencer con ben 67 mila follower su Instagram. Insieme, formeranno la coppia delle Attiviste.

In questo articolo, scopriremo tutto quello che c’è da sapere su di lei: Federica Fabrizio.

Chi è Federippi? L’influencer in gara con Giorgia Soleri a Pechino Express

Nata a Matera 26 anni fa, Federica Fabrizio si trasferisce a Roma con la famiglia, dove – dopo il liceo – esordisce nel mondo del sociale.

È qui che inizia il suo percorso dedicato ai più deboli, occupandosi di riabilitazione e della ricerca di soluzioni tecnologiche, per il supporto alla disabilità, mostrando una spiccata sensibilità per la tutela dei diritti delle persone con patologie gravi.

La sua passione per i diritti umani la porta a partecipare a manifestazioni importanti a cui dedica post social di grande impatto con slogan e manifesti. Nel 2020, consegue un attestato che le fa grande onore, in Feminism and Social Justice.

Nel 2022 diviene uno dei volti di spicco del movimento “Non una di meno” affiancandosi ad altre giovani voci, sempre più influenti nel panorama dell’attivismo italiano, come quelle di Giorgia Soleri e di Martina Comparelli, di Fridays For Future.

Il suo percorso femminista, contro la violenza di genere, è culminato nella recente pubblicazione del suo primo libro: “Femminucce. Donne che cambiano le regole”. Un’opera intensa, con la quale Federica Fabrizio ha scelto di condividere quanto raccolto nel suo cammino di sensibilizzazione.

Vita privata di Federippi

Decisamente attenta a curare la propria privacy, Federica Fabrizio non ha mai lasciato trapelare nulla riguardo alla sua vita privata.

Ad oggi, sappiamo che adora viaggiare, leggere e possiede una fervente passione per la moda vintage.

Certamente, durante il suo percorso a Pechino Express, avremo modo di scoprire qualche dettaglio in più.

Federippi e Giorgia Soleri hanno senza dubbio molto da dare a questa edizione di Pechino Express. Siamo curiosi di scoprire come se la caveranno “Le Attiviste” esplorando l’Asia e attraversando India, Malaysia e Cambogia.

Quel che è certo è che sapranno distinguersi!