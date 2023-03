Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri si spoglia in studio e toglie il fiato: le donne presenti stupefatte

Cosa accadrà durante la puntata del 10 marzo 2023 di Uomini e Donne? Le storie raccontate dal dating reality show di Maria De Filippi continuano a snodarsi e catturano l’attenzione di un ampio pubblico. I due troni vedono diversi protagonisti sempre pronti a mettersi in gioco, alla ricerca dell’amore della loro vita. Non resta altro […]

Cosa accadrà durante la puntata del 10 marzo 2023 di Uomini e Donne? Le storie raccontate dal dating reality show di Maria De Filippi continuano a snodarsi e catturano l’attenzione di un ampio pubblico. I due troni vedono diversi protagonisti sempre pronti a mettersi in gioco, alla ricerca dell’amore della loro vita. Non resta altro da fare che scoprire le anticipazioni della sessione pomeridiana in questione, con continui colpi di scena che potrebbero manifestarsi da un momento all’altro.

La possibile storia d’amore tra Federico e Carola

I fari dovrebbero essere puntati sul trono Classico. Protagonista è Federico, che da diverso tempo sta cercando di trovare la corteggiatrice più adatta ai suoi gusti.

La conduttrice Maria De Filippi potrebbe leggere una lettera scritta da Carola, che nell’occasione dichiara il suo amore nei confronti di Federico. Quest’ultimo è ancora combattuto tra lei e Alice e deve compiere la sua scelta definitiva. Ancora non è giunto il momento di decidere, ma l’attimo culminante si avvicina a passi spediti.

Riccardo e il fascino esercitato sulle dame

Nel frattempo, anche le vicende riguardanti il trono Over vanno avanti senza alcuna sosta. Nel caso specifico, si parla soprattutto di Riccardo, tronista che decide di presentarsi in intimo durante una sfilata organizzata in occasione del programma.

Il suo fisico ben scolpito non passa inosservato e l’uomo sembra avere tutta l’intenzione di fare colpo sulle varie dame presenti in studio.

Riuscirà a centrare il proprio obiettivo?

Le altre vicende da non perdere di Uomini e Donne

Uomini e Donne andrà avanti anche nelle altre storie principali. Un chiaro esempio è rappresentato da Gemma, la storica dama che deve scegliere se continuare a frequentare Silvio nonostante le sue stranezze caratteriali o rivolgersi verso qualcun altro.

Inoltre, potrebbe arrivare il momento del tanto atteso ritorno di Pamela, che dopo vari problemi di salute ha intenzione di rimettersi in gioco.