Madalina Ghenea, tutto sugli amori della modella: la passione incredibile con il suo ultimo compagno

Madalina Ghenea, all’anagrafe Madalina Diana Ghenea, è molto attiva e seguita sui social grazie a una bellezza mozzafiato che le ha permesso di intraprendere la carriera di attrice e modella fin da giovanissima. Ma conosciamo meglio Madalina Ghenea: chi è la famosa modella.

Madalina Ghenea: biografia

Madalina Ghenea nasce a Slatina nel 1988 e fin da piccola è attratta dall’arte in tutte le sue forme. Si dedica infatti allo studio della danza classica e del pianoforte fino all’età di quindici anni quando decide di intraprendere la carriera di modella. Per affinare le sue dote naturali si trasferisce a Milano dove riesce a pagare gli studi lavorando nel settore della ristorazione.



Il carattere forte e deciso che la contraddistingue le permette di ottenere tanti successi; sfila in Italia, in Romania e in diverse città europee oltre che in Giappone e Sudafrica.

La carriera di attrice

Madalina Ghenea non è conosciuta solo nel mondo della moda ma anche in quello del cinema. La bellissima modella viene scelta per girare il videoclip di Eros Ramazzotti “Il tempo tra di noi” nel 2007, per poi diventare protagonista di spot televisivi per una compagnia telefonica al fiano di Raoul Bova e Teresa Mannino.



Il cinema le apre le porte dopo la partecipazione al programma “Ballando con le stelle”, esordisce infatti nel film “I soliti idioti” oltre a partecipare all’omonima serie TV.

Da allora la carriera come attrice di Madalina è tutta un susseguirsi di successi, la ragazza recita un ruolo nel film di Alessandro Gassman “Razza bastarda”, film che ottiene una serie di premi.

Negli anni seguenti la modella rumena ottiene diversi ingaggi sia in Italia che all’estero.

Recita accanto a Jude Law e in varie pellicole statunitensi come “Zoolander 2” accanto all’attore Ben Stiller.

Nel 2021 si trasforma in Sofia Loren nella pellicola “House of Gucci” ottenendo un grande successo.

Madalina Ghenea oggi

Non si hanno grandi informazioni riguardo la vita privata di Madalina anche se è nota la relazione con il calciatore Boateng, seguita da quella con l’attore Gerard Butler.

La storia d’amore più importante, però, è quella con l’imprenditore Matei Stratan dal quale ha avuto una bambina, Charlotte, nel 2017.

Oggi Madalina si dichiara single e completamente concentrata sulla figlia.