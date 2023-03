Chi è Ugur Gūnes, il giovane protagonista di Terra Amara

Appena trent’un anni e un successo da far paura, Urgo Gunes è l’astro nascente delle soap turche. Attore protagonista di Terra Amara, l’uomo è diventato un vero e proprio divo nel suo paese e non solo. Nato sotto il segno dello scorpione, è alto quasi 1,80 e non è solo la sua fisicità ad averlo reso così famoso, in realtà, il desiderio di diventare un attore c’era già da tempo, infatti, il bel turco si è diplomato all’Università d’arte e subito dopo ha iniziato la sua carriera. Tra le prime opere in cui ha recitato c’è Yeniden Başla, ma non è passato molto tempo affinché riuscisse anche ad apparire al cinema e nel piccolo schermo.

Il vero successo però arriva con Terra Amara dove interpreta Demir, alla ricerca costante della sua Zuhleia, in un’avventura senza precedenti dove entrano in gioco diversi sentimenti e non solo l’amore.

La vita privata di Ugur Gunes

L’attore turco ha un profilo Instagram che conta ben 607 mila follower. Il ragazzo pubblica non solo foto che lo ritraggono sul set ma anche della sua vita privata. Nello specifico, di recente, ha postato ad esempio numerosi scatti mentre si allena in palestra. Sulla sua vita sentimentale si sa ben poco, il ragazzo infatti non condivide spesso informazioni sulle sue presunte fidanzate.

In passato gli è stato attribuito un flirt con Reyhan Cansu, anche se, di recente è stato anche ipotizzato che l’uomo avesse una relazione con l’attrice di Terra Amara.

In realtà non ci sono smentite ufficiali dunque non è detto che la relazione sia solo frutto del gossip. L’uomo ama andare a cavallo, viaggia spesso con il suo cagnolino, i due sono inseparabili, infatti compare spesso nei suoi scatti. Infine, di recente Ugul è anche venuto in Italia per poter rilasciare un’intervista, insieme ad alcune colleghe, nel salotto di Silvia Toffanin.

Potrebbe anche aver rilasciato qualche notizia in più sulla sua vita privata.