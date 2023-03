Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 13 al 19 marzo 2023: tutti i segni e le previsioni

Tutte le previsioni dell'astrologo Paolo Fox per la settimana che sta per cominciare: quali sono i segni fortunati.

Oroscopo della settimana: Ariete

Il segno zodiacale dell’Ariete vivrà una settimana all’insegna della passione ma dovrà prestare molta attenzione alle finanze perché potrebbero esserci spese impreviste.

Previsioni della settimana dal 13 al 19 marzo: Toro

Il Toro avrà difficoltà nella gestione della famiglia poiché le relazioni potrebbero non essere molto stabili.

Gemelli: previsioni della settimana

I Gemelli avranno molte soddisfazioni a lavoro e nella vita amorosa potrebbero esserci dei risvolti positivi.

Cancro: oroscopo della settimana

I nati sotto il segno del Cancro avranno voglia di mettersi in gioco soprattutto se si è single da molto tempo.

Leone: previsioni dal 13 al 19 marzo

Il Leone avrà molto successo a lavoro mente dal punto di vista delle relazioni potrebbe sentire il bisogno di una svolta definitiva.

Oroscopo della settimana: Vergine

Il segno della Vergine in questa settimana sarà alle prese con una buona situazione familiare che porterà serenità anche nella coppia e in amicizia.

Bilancia: cosa succederà in settimana

La Bilancia per avere successo in amore dovrà puntare a nuove conoscenze mente a lavoro ci saranno buone novità.

Scorpione: previsioni della settimana

Lo Scorpione in coppia potrà cominciare a pensare a un importante progetto per il futuro mentre per i single potrebbe esserci una fase di stallo.

Oroscopo della settimana: Sagittario

Il segno del Sagittario dovrà farsi valere a lavoro perché potrebbero esserci delle difficoltà da affrontare.

Capricorno: cosa accadrà nella settimana dal 13 al 19 marzo

Il Capricorno in coppia potrebbe avere delle discussioni mentre i single faranno di tutto per trovare l’amore.

Acquario: oroscopo della settimana

L’Acquario potrà intraprendere dei progetti importanti in campo lavorativo pertanto bisognerà valutare bene qualsiasi possibilità.

In amore invece i single vorranno trovare la persona giusta.

Previsioni della settimana dal 13 al 19 marzo: Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci a lavoro potranno dare vita a dei progetti importanti.