Uomini e Donne, Lavinia Mauro fa il caos in studio: Alessio furioso, cosa è successo davanti a tutti

Secondo le anticipazioni, nella puntata del 13 marzo di Uomini e donne l’attenzione sarà puntata principalmente sul trono classico capeggiato al momento dai tronisti Federico, Luca, Nicole e Lavinia. In particolar modo sarà quest’ultima a essere al centro del programma di Maria De Filippi perché vicina ormai alla scelta. La giovane tronista è ormai da mesi indecisa tra i suoi due corteggiatori Alessio Corvino e Alessio Campoli (già noto al pubblico per aver corteggiato in passato Angela Nasti). La ragazza nelle scorse puntate si era avvicinato molto ad Alessio Corvino, con il quale si era creata un’intesa molto forte.

Proprio questo atteggiamento della tronista aveva fatto infuriare Alessio Campoli che quindi aveva abbandonato lo studio sostenendo che Lavinia avesse ormai preferito il rivale e avesse già fatto la sua scelta. Pertanto la giovane ha deciso di raggiungere il suo corteggiatore per spiegare quello che era successo e riportarlo all’interno del programma.

Uomini e donne anticipazioni: cosa accadrà nella puntata del 13 marzo 2023

Le anticipazioni della puntata del 13 marzo di Uomini e donne vedono poi Lavinia in esterna con Alessio Corvino in cui si creerà un feeling molto particolare.

Per quanto riguarda gli altri tronisti protagonisti del programma di Maria De Filippi, Federico è ormai prossimo alla scelta.

Quest’ultimo infatti sembra ormai avere le idee molto chiare su chi tra le sue due corteggiatrici, Carola e Alice, sarà la donna che lo accompagnerà al di fuori dello studio. I due nuovi tronisti Luca e Nicole invece hanno appena iniziato il loro percorso all’interno del programma e stanno cominciando ad avere un piccolo interesse per i loro corteggiatori. Naturalmente per un vero e proprio coinvolgimento bisognerà aspettare le prossime puntate in cui i tronisti potranno conoscere meglio i ragazzi e le ragazze che potrebbero essere i partner della loro vita.