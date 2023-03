Pechino Express, chi è Giorgia Soleri: il suo passato e perché si sta parlando tanto di lei in questi giorni

Giorgia Soleri non è solo la fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin: è anche un'attivista sui social che porta le sue battaglie in giro per il mondo.

Nel gruppo dei partecipanti all’edizione 2023 di Pechino Express uno dei nomi che ha generato maggiore interesse è Giorgia Soleri, modella e influencer legata da diversi anni al frontman dei Maneskin Damiano David. Scopriamo quali sono i momenti salienti della vita pubblica e privata di Giorgia Soleri.

Giorgia Soleri tra il lavoro e il legame con Damiano David

Giorgia Soleri nasce a Milano il 3 gennaio 1996. Trasferitasi a Roma, la ragazza è salita agli onori delle cronache sin da giovanissima in virtù del rapporto sentimentale che da oltre una decina d’anni la lega a Damiano David dei Maneskin. Il cantante e la modella bisessuale, che condividono l’amore per i tatuaggi e l’attenzione per i temi sociali, sono legati da quando Giorgia aveva appena 15 anni.

Nel corso della propria carriera davanti alle luci degli obiettivi la ragazza ha saputo coltivare una connessione emozionale con il pubblico sui social media, pur esplorando parallelamente una professione di stampo più tradizionale. È comparsa infatti in alcune campagne pubblicitarie famose, come quella di Birra Moretti, ed è stata catturata dall’obiettivo per stilisti di intimo.

Giorgia Soleri: la malattia e l’impegno sociale

Giorgia Soleri è conosciuta al grande pubblico per altri motivi oltre al suo legame con il cantante dei Maneskin.

La ragazza ha puntato l’attenzione su una patologia di cui soffre da tempo, chiamata anche malattia invisibile. Si tratta della vulvodinia, un disturbo che può compromettere notevolmente la qualità della vita, ma che in virtù della sua natura è difficile da diagnosticare.

All’annuncio della sua partecipazione a Pechino Express molti si sono interrogati sulle eventuali difficoltà che Giorgia avrebbe incontrato a fronte di condizioni igieniche non sempre eccellenti. Tuttavia la modella ha ribadito di voler essere identificata come ben più della sua malattia.

Lo stesso atteggiamento deciso è quello che ha portato la ventisettenne di origini milanesi a trattare apertamente di temi che spaziano dalla scelta di rinunciare alla depilazione fino ad aspetti più seri come l’interruzione di gravidanza.

Vedremo quale sarà il suo percorso a Pechino Express!