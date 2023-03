Uomini e Donne, Roberta Di Padua spiazzata davanti un rifiuto: tremenda umiliazione per la Dama

La donna, che in passato ha frequentato Riccardo Guarnieri (ex storico di Ida Platano) ha cominciato una frequentazione con un nuovo cavaliere ma le cose non sembrano essere andate bene.

Secondo le anticipazioni, nella puntata di Uomini e donne del 14 marzo verrà dato spazio al trono over. Tra i protagonisti che saranno al centro dell’attenzione nello studio di Maria De Filippi ci sarà sicuramente Gemma Galgani. La dama torinese ormai è da tempo alla ricerca di un cavaliere nel programma: nell’ultimo periodo la conoscenza con Silvio sembrava andare a gonfie vele fino a quando quest’ultimo non ha cominciato a fare delle richieste particolari. Questo atteggiamento dell’uomo avrebbe spiazzato Gemma che quindi ha fatto un passo indietro nei suoi confronti. Tale situazione ha poi portato dissenso e critiche da parte soprattutto degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Nonostante ciò la dama ha deciso di restare ferma sulle sue convinzioni, non escludendo però un possibile riavvicinamento con il cavaliere superando quindi le diversità caratteriali.

Cosa succederà nella puntata di Uomini e donne del 14 marzo 2023

Nella puntata del 14 marzo di Uomini e donne le anticipazioni vedono anche Roberta Di Padua al centro delle polemiche. La donna, che in passato ha frequentato Riccardo Guarnieri (ex storico di Ida Platano) ha cominciato una frequentazione con un nuovo cavaliere ma le cose non sembrano essere andate bene.

La dama infatti nello studio di Maria De Filippi ha affermato di non voler continuare questa conoscenza non avendo caratteri compatibili.

A questo punto però si farà di nuovo avanti Riccardo che inviterà la donna a uscire. Questa mossa spiazzerà Roberta che dopo un primo tentennamento rifiuterà l’invito. Il cavaliere pugliese dunque dovrà rassegnarsi a un rifiuto dal momento che la donna, nonostante abbia sostenuto di provare un’attrazione molto forte per lui, non riesce a superare le motivazioni che in passato hanno portato alla rottura.

Non resta dunque che vedere se i due riusciranno a superare le loro incomprensioni e a iniziare nuovamente una frequentazione all’interno del programma.