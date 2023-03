Malore per Belen Rodriguez, non compare a Le Iene e spaventa tutti: le parole di chi l’ha sostituita

I telespettatori, nella giornata di ieri, hanno avuto una brutta sorpresa quando si sono collegati per vedere Le Iene: non hanno trovato Belen Rodriguez.

I telespettatori, nella giornata di ieri, hanno avuto una brutta sorpresa quando si sono collegati per vedere Le Iene: non hanno trovato Belen Rodriguez.

Dopo l’addio di Teo Mammucari, il fatto ha ovviamente spaventato il pubblico, che si è immediatamente chiesto perché sul palco si sia presentato qualcuno di molto diverso dalla conduttrice argentina.

Claudio Santamaria sostituisce Belen Rodriguez alla conduzione de Le Iene

Claudio Santamaria è un grandissimo attore ma, nonostante il suo talento, nessuno avrebbe mai potuto scambiarlo per Belen Rodriguez. Oltretutto, lui non ci ha nemmeno provato: si è presentato a sorpresa a Le Iene ed ha spiegato di essere lì per una sostituzione: ”I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me.

Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!”.

A quanto pare ci sarebbe un malore dietro l’assenza della Rodriguez, che in effetti non si presenta sui social da diverse ore: ora i fan sono in ansia, e si chiedono quale problema di salute, sicuramente non leggero, possa aver creato problemi tali da impedire a Belen Rodriguez di presentarsi a Le Iene.

A gennaio il tema di conduttori di Le Iene aveva già subito uno scossone con l’addio di Teo Mammucari, a quanto pare dovuto a motivi di fortissimo attrito con Davide Parenti.

Al posto di Mammucari erano arrivati Max Angioni Nathan Kiboba ed Eleazaro Rossi, novelle spalle della Rodriguez.