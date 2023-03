Uomini e Donne, Federico sceglie Carola: la reazione di Alice, "Non mi sento di essere presa per il c*lo ma..."

Dopo mesi di tribolazione, il trono di Federico Nicotera si è concluso come molti si aspettavano: è stato una delusione per Alice ed una sorpresa (fino ad un certo punto e solo per lei) per Carola. Il duello tra la mediterranea mora e la biondina è finito come moltissimi speravano e come lo stesso Federico aveva fatto capire grazie a sguardi d’intesa e litigate passionali -e qualche parolina rivelatrice qua e là.

Federico Nicotera ha fatto un discorso molto sincero e di cuore quando ha spiegato a Carola di voler stare con lei: “Sono una persona che cerca di guardare un po’ più in là, cerco di dare alle cose più banali all’apparenza un significato più profondo e questo con te ho dovuto farlo parecchio, aggrappandomi a quelli che erano i tuoi segnali.

Ho iniziato a conoscere Carola, ho scoperto che dietro a quel muro, quella barriera che metti davanti a te, c’è una piccola grande donna con un mondo tutto da scoprire. Io dovevo capirlo fin dall’inizio che sarebbe stato un percorso difficile, d’altronde mi hai portato in moto alla prima esterna, gioie e dolori, con te è stato così, perché quando trovavamo il punto di incontro tu mi respingevi”.

Poi ha citato la lettera d’amore che lei gli ha scritto qualche puntata fa e che aveva molto colpito il tronista, abituato agli spigoli della ragazza e poco a vederla spogliarsi delle sue difese: ”Devo darti ragione quando nella lettera dici che l’amore è farti tremare le gambe, che non ti senti solo quando prendi la mano, tutto questo mi ha sempre spaventato, l’amore ti rende vulnerabile no?

Questo sentirmi così vulnerabile l’ho sempre mandato lontano, oggi ho provato tanto a trovare le parole giuste, ma non ci sono riuscito. sono stato freddo, perché non ho capito tanti tuoi silenzi, mi dispiace non aver capito subito chi fosse veramente Carola, però c’è anche altro che devo dirti”.

Lei dal canto suo è scoppiata a piangere, dicendo di accogliere la notizia della scelta inaspettatamente: ”Non me l’aspettavo Maria, ti giuro, ci avevo perso le speranze, perché lui era stato freddissimo con me”.

A lui, subito prima di baciarlo, ha invece detto: “Sei un grandissimo stronzo te lo dico, sia nell’ultima esterna, sia adesso. Io ti ho scelto tutte le volte che sono rimasta”.

Molto fredda e poco felice la reazione di Alice, l’avversaria sentimentale di Carola: “Alla fine così è andata. Io, ad oggi, non dico che mi sento essere presa per il c*lo, perché non credo che lui non abbia avuto un trasporto anche verso di me. Ma poteva fare molto meno. Ho imparato finalmente a dare alle persone quello che sento, sempre. Ho investito anni nel farlo, perché non è stato sempre così facile. Sicuramente non sarà un Federico a cambiare questo mio atteggiamento, perché se non è lui, so per certo che arriverà qualcuno che mi merita. Qualcuno che sia disposto a scegliermi ad occhi chiusi. È quello che voglio, perché mi sento che sono pronta ad averlo questo amore”.