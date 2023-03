Uomini e Donne, la puntata della scelta di Federico: lacrime in studio, la reazione della rifiutata

Secondo le anticipazioni, nella puntata di Uomini e donne del 16 marzo l’attenzione si concentrerà sul trono over. In particolar modo i riflettori saranno puntati su Gemma Galgani che sta conoscendo il cavaliere Silvio. Quest’ultimo infatti nel corso delle scorse puntate, si era presentato nello studio di Maria De Filippi esclusivamente per corteggiare la dama torinese che inizialmente si era dimostrata molto entusiasta. In seguito però Gemma aveva manifestato delle titubanze in merito all’atteggiamento del cavaliere che aveva utilizzato un linguaggio piuttosto vivace nei suoi confronti. La frequentazione tra i due però sembra proseguire anche se non mancheranno delle accese discussioni.

Nonostante ciò la donna racconterà al pubblico e agli opinionisti di essere uscita con Silvio e di essersi scambiata un bacio appassionato con l’uomo.

Cosa succederà nella puntata del 16 marzo di Uomini e donne: anticipazioni

Le anticipazioni della puntata del 16 marzo di Uomini e donne vedono poi al centro dello studio di Maria De Filippi un’altra protagonista del trono over, la dama Desdemona. Quest’ultima aveva iniziato una conoscenza con il cavaliere Ivan con il quale però aveva ammesso di non essere riuscita a lasciarsi andare dal momento che in passato aveva sofferto molto per amore.

Questa volta però Desdemona dovrà fare i conti con alcune segnalazioni sul suo conto giunte alla redazione del programma.

Proprio per questa ragione sembrerebbe che la donna dovrà lasciare lo studio definitivamente. La puntata sarà poi dedicata alla scelta di Federico Nicotera ormai da tempo indeciso tra le sue corteggiatrici Alice e Carola. Finalmente il tronista del trono classico ha capito chi potrebbe essere la donna della sua vita. Intanto però sarà dato spazio anche alla nuova tronista Nicole che ha portato in esterna il corteggiatore Francesco con il quale però non c’è stato molto coinvolgimento.

Tale atteggiamento infatti porterà alle critiche del pubblico e degli opinionisti.