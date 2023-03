Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 18-19 marzo 2023: tutti i segni e le previsioni

Paolo Fox è tornato a guardare le stelle per dirci come andrà il prossimo fine settimana: quali sono i segni che vivranno un weekend migliore.

Ariete

Questo fine settimana sarà per voi all’insegna della passione. Finalmente liberi dagli impegni vi dedicherete ai vostri affetti.

Toro

Nella giornata di sabato gli influssi lunari vi aiuteranno a mettervi in risalto in diversi settori. Domenica, invece, sarete circondati dagli affetti più cari.

Gemelli

È arrivato per voi il momento di fissare dei paletti per il futuro e di mettere in pratica dei progetti. Mercurio favorevole vi darà una grossa mano.

Cancro

In questo fine settimana dovrete fare particolarmente attenzione alla gelosia.

La vostra emotività potrebbe causarvi anche qualche problema di salute.

Leone

Sabato e domenica dovreste approfittarne per risposare, soprattutto dopo una settimana impegnativa come quella appena trascorsa.

Vergine

Vi sentirete piuttosto confusi sul da farsi, tutta colpa di Marte e Mercurio a sfavore. In questo caso la soluzione migliore è quella di non fare passi azzardati!

Bilancia

Prendetevi del tempo per riflettere sulle decisioni da prendere. Alcune discussioni in famiglia potrebbero diventare piuttosto accese.

Scorpione

Nell’ultimo periodo i vostri sentimenti sono stati un po’ giù di corda, ma questo weekend le cose potrebbero migliorare.

Sagittario

Si tratta di un periodo un po’ strano per voi, ci sono stati parecchi cambiamenti soprattutto nell’ ambito familiare e per questo non sarete del tutto tranquilli.

Capricorno

Questo fine settimana avrete la sensazione che tutto sta procedendo nel migliore dei modi. Approfittatene per immaginare un futuro migliore.

Acquario

Luna, Venere e Giove sono dalla vostra parte. Sembra proprio che questo weekend dovete dedicarvi un po’ all’amore. Se non avete un partner, nella giornata di sabato potreste fare degli incontri interessanti

Pesci

Se avete intenzione di fare qualche spesa importante per la casa nel prossimo futuro, in questo fine settimana potreste trovare una bella occasione da cogliere al volo, ma dovete agire in fretta.