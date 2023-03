Platinette, Mauro Coruzzi colpito da ictus, è in ospedale: situazione grave, le parole del suo agente

Mauro Coruzzi in questo momento sembrerebbe essere in condizioni stabili, ma non è ancor stata sciolta la prognosi. Il suo agente ha diramato un comunicato stampa.

Mauro Coruzzi, meglio conosciuto come Platinette, è al momento ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il noto volto tv è infatti stato colpito da un ictus ischemico nelle scorse ore, e la prognosi è ancora riservata.

Era apparso in tv l’ultima vota poche settimane fa, in occasione della morte di Maurizio Costanzo.

Mauro Coruzzi in questo momento sembrerebbe essere in condizioni stabili, ma non è ancor stata sciolta la prognosi. Il suo agente ha diramato un comunicato stampa molto chiaro:”Martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico.

Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico.

Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”.