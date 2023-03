Terra Amara, tutto sull’attrice Melike Ipek che interpreta la dottoressa Mujgan: curiosità e vita privata

La dottoressa Mujgan Hekimoglu della serie Terra Amara è un personaggio molto amato dal pubblico, sia per la sua caratterizzazione che per la bellezza mozzafiato di chi la interpreta.

La dottoressa Mujgan Hekimoglu della serie Terra Amara è un personaggio molto amato dal pubblico, sia per la sua caratterizzazione che per la bellezza mozzafiato di chi la interpreta: Melike Ipek Yalova. Ma vediamo insieme Melike Ipek, chi è l’attrice di Terra Amara: vita privata e curiosità.

Melike Ipek Yalova: biografia

Melike Ipek Yalova è una modella e attrice di origine turca. La ragazza nasce ad Ankara nel 1984 sotto il segno del Toro e fin da piccolissima riesce a dimostrare di essere molto promettente in campo artistico. Nel suo paese natale si iscrive all’università ma i suoi interessi cono ben altri, decide quindi di iniziare la carriera di attrice in Italia e in poco tempo riesce a conquistare il ruolo in una delle serie più amate in Italia: Terra Amara, interpretando il ruolo della dottoressa Mujgan.

Gli esordi di Melike Ipek

Il lavoro di attrice non inizia in Italia perché Melike aveva debuttato nella pellicola The Magnificent Century. La bellissima modella e attrice era destinata a diventare famosa nel mondo del cinema perché il destino ci ha messo lo zampino. Melike era a pranzo con una sua amica nel quartiere di Bebek, a Instambul e, proprio in quell’occasione, il produttore Nermin Eroglu l’ha notata e ha deciso di non lasciarsela sfuggire.

La vita privata di Melike Ipek

L’attrice e modella non ama mostrare la vita privata, per ora si sa solo che si è sposata con lo scrittore Altug Gultan, matrimonio che tuttavia non è durato molto.

La coppia, infatti, è rimasta unita per soli due anni, fino al 2021.

Nonostante la sua riservatezza, Melike ha un profilo Instagram molto seguito (745 mila followers) e ama mostrare immagini e scatti della sua vita quotidiana per mostrare le proprie passioni.

Alcune curiosità su Melike

Melike non ha tatuaggi, ama molto la natura e gli animali, in particolare i cani: ne ha due.



È una ragazza molto curiosa, è stata lei a dichiarare che da piccola preferiva guardare i programmi di discussione piuttosto che i cartoni animati.