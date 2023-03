Oroscopo della settimana di Paolo Fox dal 20 al 26 marzo 2023: tutti i segni e le previsioni

Cosa dicono le stelle per la prossima settimana? Ce lo dice Paolo Fox con le sue previsioni.

Ariete

Vi sentirete super carichi e con tanta voglia di fare. Mai come quest’anno la primavera per voi significherà ripartenza e nuove conquiste.

Toro

Inizia per voi una settimana favorevole, soprattutto se avete dei dubbi o delle questioni irrisolte. Se non avete ancora le idee chiare molto presto capirete il da farsi.

Gemelli

Il Sole e la Luna che entreranno nel segno vi regaleranno tanta energia. Finalmente sarete anche più rilassati, merito di Marte che finalmente vi lascerà liberi.

Cancro

Nonostante Giove contrario, il benessere vincerà sul pessimismo.

Il cielo per voi sarà talmente nitido che tutte le incertezze si dissolveranno, anche nei confronti del partner.

Leone

Negli ultimi mesi la vostra vita sociale è cambiata molto e spesso vi siete sentiti spiazzati. Questa settimana sarà sicuramente soddisfacente sia dal punto di vista sociale che lavorativo.

Vergine

La settimana partirà in salita per via di tante situazioni da riorganizzare. A parte qualche piccola discussione familiare, questi giorni saranno per voi di risanamento.

Bilancia

La settimana sarà caratterizzata da tanti grattacapi, sia in ufficio che a casa, ma nulla che non siete in grado di affrontare.

Sarete ancora circondati da un’aura di realismo e rassegnazione.

Scorpione

Questa settimana niente e nessuno vi potrà fermare. Siete nella fase in cui volete imparare quante più cose possibili e chi vi conosce bene sa benissimo che per voi non ci sono limiti.

Sagittario

Finalmente sono in arrivo per voi delle buone notizie. È terminata la fase in cui vi sentivate costantemente sotto pressione, adesso per voi potrebbero esserci delle ottime opportunità.

Capricorno

Per voi nati sotto questo segno è arrivato il momento di darvi da fare in ambito sentimentale, perché una fortuna del genere non vi ricapiterà facilmente.

Acquario

Sarà per voi una settimana colma di gioia, ricca di emozioni, fortuna e benessere. Potreste assecondare una scelta fatta già tempo fa.

Pesci

Avete l’esigenza di fare qualcosa di concreto, quindi agite, ma in maniera chiara e precisa. Non mancheranno nuovi stimoli e proposte.