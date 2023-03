Achille Costacurta, tutto sul figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta: perché ha voluto fare Pechino Express

Il consueto appuntamento con la nuova edizione di Pechino Express è iniziato il 9 marzo su Sky Uno e vede, tra le coppie in gara, quella composta da Martina Colombari e Achille Costacurta, nella categoria Mamma e Figlio. Ma cosa si sa della moglie di Billy Costacurta, ex difensore del Milan e ospite fisso di Sky Calcio Club? Lo scoprirai nelle prossime righe.

Martina Colombari, ecco chi è e cosa fa la moglie di Billy Costacurta

Nata a Riccione il 10 luglio del 1975, fin da ragazzina si distingue per la sua straordinaria bellezza, al punto da guadagnarsi il titolo di Miss Italia nel 1991 a soli 16 anni.

Da quel momento in poi, Martina inizia la sua carriera di indossatrice per i più grandi brand di fama mondiale e partecipa a numerosi eventi televisivi nel settore della moda, oltre a collaborare con varie riviste; il tutto finendo gli studi superiori entro i tempi regolamentari.

Non mancano, poi, i ruoli da co-conduttrice in trasmissioni TV e di attrice, soprattutto per il piccolo schermo. Nel corso degli anni, è diventata volontaria e attivista per molti progetti importanti, tra cui “Giochi senza barriere”, “Every Child is my Child” e “Una vita da social”.

Dal 2004, l’ex modella è sposata con Billy Costacurta, dal quale ha avuto il figlio Achille nello stesso anno.

In gioventù, la Colombari è stata fidanzata con l’ex sciatore alpino Alberto Tomba, relazione conclusasi nel 1995.

Martina Colombari, Achille Costacurta e Pechino Express

Con la partecipazione al reality, Martina Colombari va controcorrente: d’accordo con il marito, finora ha cercato di tenere il figlio lontano dalle luci della ribalta.

Ma stavolta è diverso poiché, ormai maggiorenne, Achille Costacurta vuole dimostrare ai genitori di sapersela cavare senza far leva sulla loro notorietà e di avere una propria identità.

Sembra che mamma e papà approvino la scelta del ragazzo, ormai avviato alla carriera di modello. Il viaggio per la via delle Indie sarà sicuramente ricco di sorprese per la coppia in gara; chissà che, tra un traguardo e l’altro, non riescano ad accedere alla finale e a vincere questa edizione del programma.