Oroscopo di Paolo Fox del mese di Aprile, i segni fortunati: momento magico per l’Ariete, passione per i Gemelli

Paolo Fox prevede grandi novità per il mese primaverile per eccellenza: alcuni segni vedranno il fiorire di grandissime novità.

Ariete

Le stelle saranno sempre dalla vostra parte, aprile è il vostro mese! Risolvete le questioni più spinose con il favore degli astri e vivrete un periodo all’insegna della tranquillità.

Toro

Non siete contenti della piega che sta prendendo il lavoro, purtroppo bisogna scendere a compromessi. Cercate di farvi valere in quelle questioni che vi toccano in prima persona.

Gemelli

La vostra vita sentimentale, con l’arrivo della primavera inizia a prendere fuoco. Vi siete già scottati una volta, quindi cercate di andare con i piedi di piombo.

Cancro

Avete intenzione di cambiare vita, e questo potrebbe essere il mese della svolta. Rimettete al loro post coloro che cercano di imporsi sulle vostre scelte, nessuno può dirvi cosa potete o non potete fare.

Leone

Abbastanza sfortunati nell’ultimo periodo state per vivere un momento estremamente intenso sotto ogni punto di vista. Sul lavoro siete sotto pressione ma anche economicamente non ve la passate meglio.

Vergine

Le scelte dell’ultimo periodo vi hanno portato non pochi problemi. Forse dovreste rivedere il piano d’attacco?

Fate attenzione a non perdere di vista l’obiettivo che vi eravate prefissati.

Bilancia

Non lasciate che siano gli altri ad insinuare i dubbi dentro di voi. Mettete subito le cose in chiaro! Potrebbe essere il giorno del passo più importante della vita per coloro che sono in coppia.

Scorpione

In amor vince chi fugge, ma voi state proprio per cambiare Paese.

Insomma, fate chiarezza nei vostri sentimenti, inulte tenere ferme le vite di due persone solo perché non sapete prendere una decisione.

Sagittario

Un colloquio importante sta per cambiare le prospettive future. Novità interessanti ed eventi a cui non siete soliti potrebbero cambiare il vostro punto di vista.

Capricorno

Impossibile non comprendere il malessere che da qualche tempo vi tiene impegnati. Mettete un punto a questo periodo della vostra vita.

Aquario

Siete stanchi delle solite azioni quotidiane, cambiate modo di fare e rinnegate la monotonia.

Pesci

L’ultimo sprint finale prima della prova decisiva. Potreste già iniziare ad organizzare le vacanze estive.