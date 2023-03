Uomini e Donne, Armando smaschera Desdemona: la Dama corre via dallo studio, scena epica

La puntata del 20 marzo 2023 di Uomini e Donne si preannuncia ancora una volta ricca di sorprese. In seguito alla registrazione più recente, sembra esserci davvero tanta carne al fuoco, con diversi spunti di interesse da porre in evidenza. Ecco le anticipazioni della nuova puntata pomeridiana del programma, come sempre condotto da Maria De Filippi e con gli ormai soliti protagonisti proveniente dai troni Classici e Over.

Di cosa si parlerà nella prossima puntata

Quali saranno i temi salienti del prossimo episodio di Uomini e Donne? Dando un’occhiata al trono Classico, ampio spazio sarà riservato alla bella Lavinia e all’aitante Luca, entrambi molto ambiti da parte di numerosi corteggiatori.

Concentrandosi invece sul trono Over, la vicenda basata sulla coppia formata da Gemma e Silvio campeggia da diverse settimane e sembra destinata ancora a far discutere.

Lavinia e Luca, due tronisti alla ricerca del vero amore

Iniziamo quindi da Lavinia, che si è fatta vedere con un meraviglioso vestito di color fucsia. Sarà protagonista di ben due esterne, entrambe con ragazzi di nome Alessio. Sia con il moro che con il biondo sono scattati baci focosi, anche se nel secondo caso non mancano gli aspetti poco chiari.

Infatti, il giovane sarebbe ancora in contatto con la sua ex. Importanti sono anche le vicende inerenti a Luca, che deve scegliere all’interno di ben 50 corteggiatrici.

Nel frattempo, vivrà le sue esterne con Alessandra e un’altra donna della quale non si sa ancora il nome.

Gemma e Silvio, gli ultimi aggiornamenti sulla loro relazione

Dando invece un’occhiata al trono Over, Gemma e Silvio continuano a conoscersi. La dama continua a manifestare qualche perplessità in merito a vari tratti caratteriali del cavaliere, ma la frequentazione va comunque avanti e le emozioni sono sempre dietro l’angolo.

Infine, Desdemona viene smascherata da Armando con alcuni audio ed è costretta a lasciare il dating show più longevo della televisione italiana.