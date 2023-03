Uomini e Donne, Lavinia pronta per la scelta ma accade una cosa inaspettata e rischia di saltare tutto

La giovane infatti riceverà delle segnalazioni in studio, in base alle quali Alessio è stato visto con la ex ad una festa, ci sarà un piccolo scontro.

Inizia una nuova settimana per i dating show più atteso dai telespettatori di Mediaset. Dopo lo stop, Maria de Filippi torna in studio registrando una nuova puntata che andrà in onda per tutta la settimana. Secondo i primi spoiler, gran parte dell’episodio del 21 marzo sarà dedicato ad uno scontro abbastanza importante tra la storia opinionista Tina Cipollari e la dama Pinuccia. Quest’ultima, da molti considerata l’erede di Gemma Galgani, è diventata la nemica numero uno di Tina. le due si scontreranno a seguito dell’interesse mostrato dalla dama nei confronti di Mauro. L’uomo però non avvezzo al programma e nemmeno alle polemiche sterili della donna, non ci penserà due volte a darle il due di picche.

Sarà questa la goccia a far traboccare il vaso e spingere Tina a sfogarsi contro la dama, a mettere pace tra le due ci penserà Alessandro, il cavaliere, decide di ballare con Pina mettendo fine alle polemiche.

Il trono over

I nuovi tronisti, dopo la scelta di Carola, iniziano a pieno regime la loro avventura all’interno del programma. Una piccola parentesi viene dedicata a Lavinia che ancora, non è riuscita a fare una scelta tra i suoi due pretendenti, entrambi di nome Alessio. Se con uno le cose sembrano andare bene, la loro esterna finisce infatti con un bacio.

Con l’altro, non è proprio così semplice! La giovane infatti riceverà delle segnalazioni in studio, in base alle quali Alessio è stato visto con la ex ad una festa, ci sarà un piccolo scontro che sembra però giungere ad un punto di svolta nella relazione tra i due.

Per quanto riguarda i nuovi, tutta l’attenzione sarà nei confronti di Luca, che avrà finalmente fatto una scelta, iniziando a conoscere alcune delle sue pretendenti. Maria confessa che sono arrivate in studio 1200 richieste per il ragazzo ma fra tutte, lui ne ha selezionate solamente 50 e con due di loro ha deciso anche di uscire regalando un’esterna.