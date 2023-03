Barbara Prezia, chi è la concorrente di Pechino Express in coppia con Carolina Stramare: le curiosità su di lei

Modella di origini albanesi, Barbara Prezia, in coppia con l'ex Miss Italia Carolina Stramare, farà parte del duo le Mediterranee in Pechino Express.

Modella di origini albanesi, Barbara Prezia, in coppia con l’ex Miss Italia Carolina Stramare, farà parte del duo le Mediterranee in Pechino Express. Insieme alla famiglia, si è trasferita a Ravenna quando era ancora molto giovane, ad oggi, sono poche le informazioni che abbiamo su di lei, anche se, dopo l’avventura lungo la via delle Indie, sicuramente avremo maggiori notizie. Giovanissima, ha solo 31 anni, Barbara vive con la sorella e i genitori, nessuno di loro fa parte del mondo dello spettacolo, la madre fa l’OSS in ospedale mentre il padre è un manutentore. Per quanto riguarda Barbara inoltre, sappiamo che si è trasferita a Milano per avere maggiori possibilità di sfondare in televisione, infatti ha già girato alcuni spot oltre a fare la modella per alcune campagne pubblicitarie.

La possibilità di prendere parte ad un programma come Pechino Express non può che aprirle la strada.

Le passioni di Barbara

Pochi sanno che a Milano, la modella, ha intrapreso al carriera di cantautrice, la sua passione per la musica sarà visibile senza dubbio durante il programma, probabilmente, lungo la strada, avrà molto tempo per cantare e scrivere dei testi inediti. Ancora, dal suo profilo social, traspare la passione per la fotografia, difatti, saltano subito all’occhio numeroso foto che ritraggono paesaggi naturalistici, scorci della città e molto altro.

Con oltre 51 mila follower possiamo dire che Barbara è anche un’influencer anche se, il suo profilo per ora non ha ottenuto la tanto desiderata spunta blu.

C’è da dire però che la partecipazione ad un programma talmente famoso, non può che garantirgliela. Infine, la ragazza, ha vinto uno dei concorsi più famosi nel mondo della moda, è stata proclamata infatti, Miss Eva 3000. Insieme a Carolina, la prima Miss Italia a rimanere in carica due anni, daranno del filo da torcere a tutti gli altri concorrenti, non resta che sintonizzarsi su Sky per seguire le rocambolesche avventure del duo.