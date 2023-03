Oroscopo del weekend per il 25 e 26 marzo 2023: tutti i segni e le previsioni

Tutte le previsioni dello zodiaco per i 12 segni per il prossimo weekend: cosa succederà e chi vivrà sue giornate davvero fortunate.

Paolo Fox è tornato a guardare le stelle per darci preziosi suggerimenti sul fine settimana del 25-26 marzo 2022

Ariete

Questo week end sarà perfetto per risolvere delle questioni in sospeso, soprattutto per quanto riguarda i rapporti sentimentali. Domenica lasciatevi trasportare dal cuore.

Toro

Sarete particolarmente focalizzati sulla vostra famiglia e questo vi renderà più responsabili del solito. Sfruttate questi giorni per fare qualcosa tutti insieme, come una bella gita.

Gemelli

Attenzione agli sbalzi d’umore e ai litigi banali poiché potrebbero tramutarsi in qualcosa di più serio, soprattutto nella vita di coppia.

Cancro

Nelle giornate di sabato e domenica avrete la Luna a favore e questo vi renderà molto energici. Se ci sono delle questioni in sospeso, affrontatele adesso.

Leone

In questi giorni le persone che vi stanno accanto possono stare tranquille perché potranno godere della vostra protezione. Marcherete il territorio come non mai!

Vergine

La giornata di sabato sarà perfetta per organizzare o seguire dei progetti in atto. Attenzione a non strafare però, concedetevi anche un po’ di relax.

Bilancia

Marte in opposizione vi invita ancora una volta a riflettere durante questo fine settimana.

Le discussioni in famiglia potrebbero diventare molto accese, soprattutto per quanto riguarda la casa.

Scorpione

Sapete benissimo che senza garanzie una storia d’amore non può durare a lungo. Mercurio vi aiuterà a far spazio a belle sensazioni e sicuramente questo weekend lo trascorrerete a far la pace.

Sagittario

Stare fermi in un punto non vi è mai piaciuto per questo avete tanta voglia di agire e darvi da fare.

Questo fine settimana potreste discutere con chi già da un po’ vi è contro e non vi regala stimoli.

Capricorno

Vi attente un periodo molto frenetico, fatto di commissioni, appuntamenti e viaggi.

Pertanto vi conviene staccare la spina, almeno per un fine settimana.

Acquario

Non siete mai stati carichi come in questo periodo e per questo vi sentite pronti a portare avanti qualsiasi tipo di progetto.

Pesci

Se nei giorni scorsi avete avuto qualche problema di coppia, questo fine settimana, grazia a Saturno, ritroverete equilibrio e chiarezza.