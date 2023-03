Oroscopo, il segno del mese, l’Ariete: le caratteristiche fondamentali di uno dei segni più affascinanti

La stagione del segno zodiacale dell’Ariete inizia tra marzo e aprile, proprio quando sboccia la primavera. Questa peculiarità rende i nati del segno amanti dei cambiamenti, sono impulsivi, amano sperimentare, viaggiare e si caratterizzano per un gran coraggio e sete di avventura. Ma vediamo bene cosa dice l’oroscopo per il segno del mese: caratteristiche, pregi e curiosità del segno dell’Ariete.

La caratteristiche del segno dell’Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete amano sentirsi al centro dell’attenzione e questo li rende dei potenziali leader fin da piccolissimi. Non a caso l’Ariete è il primo segno dell’Oroscopo e vengono definiti come persone sempre pronte a iniziare nuove avventure grazie a una forte dote di intraprendenza e a un elevato spirito di competizione.

Nonostante le difficoltà, gli Arieti cercano sempre di raggiungere i propri obiettivi e vincere qualsiasi battaglia.

I pregi del segno dell’Ariete

Tra i grandi pregi del segno dell’Ariete c’è una forte energia che li rende attivi e dinamici in ogni situazione. I nati tra marzo e aprile sono infatti sempre entusiasti e ottimisti e difficilmente di lasciano scoraggiare dagli ostacoli. Non amano la passività e l’ozio e infatti sono sempre in movimento.



Un altro pregio dell’Ariete è il coraggio, i nati del segno, infatti, non hanno timore e non si lasciano intimidire oltre a essere sempre pronti ad affrontare qualsiasi sfida.



Sono fedeli e nonostante la grande forza di carattere, possono essere anche molto sensibili. Quando un Ariete si innamora è per sempre.

Le curiosità dei nati sotto il segno dell’Ariete

Grazie alle caratteristiche che contraddistinguono i nati sotto il segno dell’Ariete è ovvio che l’elemento principale è il fuoco mentre il pianeta di riferimento è Marte.

Il colore predominante dei nati tra marzo e aprile è il rosso, una tonalità che non passa inosservata e la pietra portafortuna il rubino.

Tra le piante il narciso è il fiore di riferimento mentre il giorno favorevole è il martedì.