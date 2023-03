Pechino Express, tutto su Andrea Belfiore: vita privata, chi è la compagna e le curiosità sul musicista

Andrea Belfiore partecipa all’edizione 2023 di Pechino Express assieme a Joe Bastianich. Con l’ex giudice di Masterchef Belfiore forma la coppia Gli Italo-Americani e sfida altri vip famosi come Dario Vergassola e Martina Colombari. Scopriamo di più sull’incredibile carriera di Andrea Belfiore.

Andrea Belfiore: una brilliante carriera musicale oltreoceano

Andrea Belfiore nasce ad Ancona nel 1987 e sin da piccolo mostra una spiccata passione per la musica, alla quale si dedica concretamente grazie al supporto dei genitori. Quando compie vent’anni ottiene una borsa di studio per trasferirsi negli Stati Uniti in virtù del successo ottenuto alla manifestazione Umbria Jazz.

Ecco come riesce ad approdare a Boston, una dei centri culturali più importanti d’America. Nella città universitaria studia batteria presso il noto Berklee College of Music. Grazie a questa fortunata esperienza può dare avvio alla propria carriera nel mondo della musica, diventando gradualmente un nome sempre più conosciuto oltreoceano.

Dalla musica alla cucina, passando per la compagna: l’evoluzione di Andrea Belfiore

Nella città del Massachusetts Andrea Belfiore conosce la futura compagna Rachele Buriassi, alla quale è legato da ben sei anni.

La ragazza è un’apprezzata ballerina, arrivata negli Stati Uniti per unirsi al Boston Ballet. I due danno vita anche un progetto assieme basato sulla sintesi tra batteria e danza, mentre lui è impegnato come batterista con il gruppo di alternative rock The Last Internationale.

Oltre a eccellere come musicista, Andrea Belfiore si dimostra un valido imprenditore, dato che inizia a capitalizzare l’attività parallela di chef attraverso la fondazione della società Evento. Tutte le passioni di Belfiore confluiscono nella proposta della sua azienda, che organizza eventi culinari e musicali, tra cui spiccano i Pasta Making Parties.

Vedremo cosa riserva Pechino Express ad Andrea e all’amico Joe Bastianich!