Pechino Express, tutto su Dario Vergassola, uno dei concorrenti in coppia con la figlia Caterina

Express uno dei nomi che attira più curiosità è Dario Vergassola. Con una lunga carriera alle spalle e una notevole capacità di comprendere le evoluzioni della società, il comico ligure promette di portare un tocco di ironia pungente alla competizione itinerante. Scopriamo tutto su Dario Vergassola per capire cosa possiamo aspettarci da lui e dalla figlia Caterina a Pechino Express!

Dario Vergassola: età e tappe di carriera

Dario Vergassola nasce a La Spezia il 3 maggio 1957. Dopo aver lavorato come operaio, riesce piano piano a farsi strada nel mondo dello spettacolo, approdando dapprima al teatro e poi sul piccolo schermo.

Eccellente come improvvisatore, Vergassola si distingue per una comicità particolare che gli permette di vincere il Festival di San Scemo e poi di collaborare con grandi nomi tra cui Serena Dandini e Paolo Hendel. Grazie alla partecipazione a programmi amati come Mai dire Gol e Quelli che il calcio diventa un volto sempre più noto al grande pubblico. Si cimenta anche con la carriera di attore in alcune fiction prodotte da Mediaset.

La comicità al tempo dei social e della pandemia secondo Dario Vergassola

Le evoluzioni del percorso professionale hanno portato Vergassola a sperimentare anche con il mondo della radio e del cinema in piccole parti.

La creatività e l’ironia del comico ligure hanno trovato sfogo anche nella stesura di alcuni libri, tra cui La ballata delle acciughe.

Nel corso degli ultimi anni Vergassola si è distinto per l’approccio ironico con il quale ha interpretato i mesi difficili successivi allo scoppio della pandemia.

Non è un caso che a Pechino Express partecipi assieme alla figlia Caterina, formando la coppia degli Ipocondriaci. I due non hanno viaggiato molto e si dichiarano apertamente molto paurosi per quanto concerne possibili (o immaginarie) patologie che potrebbero contrarre in India.

Vedremo cosa riserverà agli Ipocondriaci l’esperienza di Pechino Express!