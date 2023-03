Pechino Express, tutto su Joe Bastianich: dalla cucina al matrimonio finito, le cose che non sapete di lui

Il viaggio verso l’estremo Oriente è iniziato per le 9 coppie di Pechino Express, lo show Sky Original e prodotto da Baniiay Italia. I conduttori, Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca, accompagneranno il viaggio del cast composto da diverse coppie, tra cui quella di Joe Bastianich e Andrea Belfiore, gli Italo Americani. I due si sono conosciuti in uno studio di registrazione e facendo musica insieme, con il passare del tempo hanno capito di avere delle cose in comune e hanno stretto amicizia.

Chi è Joe Bastianich, il concorrente di Pechino Express

Joe Bastianich nasce il 17 settembre 1968 a New York, sotto il segno zodiacale della Vergine.

I suoi genitori hanno origini italiane e sono proprietari di diversi ristoranti, nei quali Joe e sua sorella Tanya trascorrono l’infanzia. Quando i genitori decidono di separarsi, il padre cede le sue quote ai figli, pertanto, poco dopo Joe decide di aprire diversi ristoranti a New York, grazie anche all’aiuto dello chef Mario Batali. Nel 2013 Joe decide di effettuare degli investimenti anche in Italia, acquistando due aziende vinicole in Friuli. Nel 2015 apre il suo primo ristorante a Milano, insieme ad altri soci, tra cui figura Belen Rodriguez.

Grazie al suo operato, nel 2018 riceve il Premio America, promosso dalla Fondazione Italia USA che promuove il gemellaggio non economico proprio tra i due stati. Joe Bastianich ha partecipato anche a diversi programmi televisivi, come Masterchef.

Vita privata



Joe Bastianich è stato sposato con Deanna, una donna molto riservata e totalmente estranea al mondo dello spettacolo. La coppia ha avuto tre figli, Olivia, Miles e Ethan. Dopo il divorzio sembra che Joe sia stato fidanzato una dama di Uomini e Donne, Roberta Ruiu, ma attualmente non si hanno notizie sulla sua vita sentimentale.

In tv



Negli ultimi anni, Joe si è affermato anche come volto il televisione.

Oltre ad essere uno dei giudici di Masterchef, ha anche partecipato ad altri programmi come Italia’s Got Talent, Amici Celebrities, Ballando con le stelle ed è stato inviato speciale per Le Iene.