Uomini e Donne, gli audio di Desdemona: programma truccato? Il caos travolge gli autori tv

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne che andrà in onda durante la settimana potrebbe essere dedicata una parte importante del programma ad una nuova scoperta di Armando in versione giustiziere. Nonostante, infatti, al centro dello studio si dedichi molto spazio alla nuova frequentazione di Gemma, non si può prescindere dal parlare ancora di Desdemona Balzano e di un’altra donne che potrebbe avere in mente gli stessi piani. Per chi non lo ricorda, Armando, durante la scorsa puntata, ha tirato fuori degli audio dove si sente Desdemona mentre prende accordi con un manager per riuscire a rimanere di più all’interno del programma.

Nello specifico, la ragazza segue un copione ben scritto per riuscire a guadagnare visibilità dalla partecipazione al dating show. In pratica, messa delle sue esperienze all’interno del programma sarebbero state reali, prendendo in giro chi sta dietro le quinte e i sentimenti di chi, malauguratamente, avrebbe avuto a che fare con lei. Anche per Paola Ruocco sembrano spuntare delle nuove prove che potrebbero incriminarla.

Armando il giustiziere

Armando, ancora una volta, dimostra che dietro all’interesse di molti uomini e donne che vogliono partecipare al programma, si nasconde spesso chi lo fa solo per denaro e visibilità.

Dopo Desdemona, andata via in fretta e furia, anche Paola è nell’occhio del ciclone. Bisogna stabilire però se le prove sono sufficienti per poter provare i suoi contatti con un manager o si tratta semplicemente di un’accusa priva di fondamento.

Non resta che vedere la puntata perché possano essere sviscerate tutte le questioni esterne che potrebbero chiarire fin dall’inizio la posizione della dama. Di recente infatti sono sempre di più le giovanissime che spinte proprio dalla voglia di acquistare un maggiore seguito, decidono di presentarsi all’interno del programma per cercare di conquistarsi una parte.

Anche i manager e le agenzie purtroppo sembrano aver capito il funzionamento e provano a trarre in loro favore la situazione, ma non sempre, riescono a ingannare la produzione.