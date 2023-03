Uomini e Donne, pessima notizia per Lavinia Mauro a pochi giorni dalla scelta: grandissima delusione

Durante la registrazione delle puntate del dating show più famoso d’Italia, ci saranno degli scoop e delle segnalazioni che interesseranno i protagonisti di questa nuova edizione. La prima infatti ad avere notizie dall’esterno è Lavinia, che dopo aver sorriso per le esterne con i suoi due corteggiatori, con uno dei quali scatterà nuovamente il bacio, avrà un amaro boccone da mandare giù. Sembra infatti che la notizia dell’altro Alessio ad una festa con la ex ragazza abbia allontanato una possibile scelta della tronista. Lavinia, sul torno dall’inizio del programma, dopo alcune avvisaglie di abbandono, non sembra ancora aver preso una decisione nonostante siano solamente due i corteggiatori al suo seguito.

Potrebbe forse decidere a breve di abbandonare e proseguire all’esterno al conoscenza con i ragazzi dove eventualmente le cose saranno più semplici. Nicole, l’altra nuova tronista invece, si presenterà in studio in tutta la sua bellezza con un bellissimo abito fucsia ampio. Per lei però non ci sarà spazio in puntata dunque, è probabile che con la prossima registrazione si avrà molto di cui parlare dato che, comunque, ci sono state nuove proposte per lei e delle esterne.

Il trono Over

Nel trono over, oltre alla lite tra la dama Pinuccia e l’opinionista Tina, verrà dato spazio a Gemma e al suo ultimo spasimante Silvio.

La povera Gemma, sull’orlo di un altro abbandono, sembra sempre più convinta che il vero amore è forse ancora lontano per lei.

In genere molto comprensiva e interessata al partner, è parsa a tutti piuttosto fredda e distaccata, sarà questo il motivo di litigio con il cavaliere. Anche se i due finiranno per ballare insieme, purtroppo le cose non saranno chiare e si prospetta una nuova delusione per la dama. Al contrario, farà molto parlare di sé Riccardo che deciderà di uscire con una giovanissima e avvenente dama giunta in studio solo per conoscere lui.

Inutile dire che il parterre maschile impazzirà per la bellezza della nuova ragazza così come quello femminile. Non resta che attendere l’evolversi della situazione.