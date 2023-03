Uomini e Donne, possibile nuovo amore per Riccardo Guarnieri: chi è la bellissima 31enne

La puntata di Uomini e Donne del 22 marzo si preannuncia piena di novità per dame e cavalieri. La prima a sedere al centro dello studio sarà Gemma che insieme al suo spasimante Silvio cercherà di risolvere dei piccoli problemi sorti a seguito della loro ultima esterna. nello specifico, Gemma, insieme all’uomo si sono rilassati un weekend all’interno di una spa molto rinomata. gemma però sembra essere quasi infastidita dal comportamento di Silvio, sempre alla ricerca di attenzione che la dama non è sicura di poter sopportare. Questo sarà il motivo di un forte litigio dal quale si giunge quasi al punto di voler interrompere la frequentazione.

Solo grazie all’intervento di Maria e Gianni si creano i presupposti per riuscire a mettere fine alla lite e continuare poi la frequentazione, concludendo il confronto con un romanticissimo ballo.

Per quanto riguarda Riccardo, per lui le sorprese sono appena iniziate. Il bell’uomo infatti riceverà la visita di un’avvenenete dama di 31 anni giunta nel programma per cercare di conquistarlo. Inutile dire che Riccardo decide di iniziare la frequentazione nonostante le critiche del parterre sia maschile che femminile, non solo in relazione all’età.

Il dramma di Lavinia Mauro

Buona parte della registrazione di questa settimana del programma sarà dedicata a risolvere un piccolo mistero giunto a seguito di una segnalazione che vede Alessio Corvino, corteggiatore di Lavinia, uscire con la sua ex, i due infatti, sono stati avvistati ad una festa insieme.

Lavinia dopo una bellissima esterna con lui che si conclude con un bacio, è sgomenta da questa informazione che sembrava davvero impossibile da credere. Il confronto sfocerà in un litigio e sembra dunque che la scelta della tronista sia ancora molto lontana. Per quanto riguarda Nicole, non si parlerà di lei in questa puntata perché si inizierà a delineare il percorso del tronista Luca Daffare, alle prese con le numerose ragazze giunte in città per conoscerlo e uscire con lui.

sembra infatti che il ragazzo abbia davvero un seguito molto ampio, non resta che attendere la puntata.