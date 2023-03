Fedez e Luis Sal hanno litigato? Il mistero dietro l’ultima puntata di Muschio Selvaggio

Fedez e Luis Sal non sono solo amici, ma anche lavorativo: i due però non si sono visti insieme sui social nelle ultime settimane e tutti si chiedono perché.

Fedez sembra non aver risolto i suoi problemi di “amicizie a tempo determinato”. Secondo alcuni, potrebbe infatti essere terminata, o quantomeno in forte crisi, l’amicizia con Luis Sal, spalla del rapper ed imprenditore da qualche anno. I due da tempo facevano tutto insieme: cene, vacanze, festività e lavoro. I due, infatti, dall’inizio di Muschio Selvaggio sono stati colleghi di podcast (affiancati anche dal fratello di Sal, Martin). La scomparsa di Luis dai radar, ora, insospettisce dunque parecchio.

Dov’è finito Luis Sal?

Muschio Selvaggio si basa su alcuni pilastri comunicativi: uno è la tendenza allo strafalcione di Fedez (spesso vincente e virale), l’altro è la volontà di moderazione rappresentata da Luis Sal, che interpreta spesso il ruolo del “poliziotto buono” del podcast.

I due di solito si ritagliavano ruoli incrociati nelle interviste, così come hanno fatto anche nelle puntate registrate durante il Festival di Sanremo, che per Fedez ha rappresentato un momento molto difficile, come è stato rivelato pubblicamente poco tempo fa.

C’è da dire che adesso insospettisce il fatto che Luis Sal sia sparito dai radar, ovvero sia dallo studio di Muschio Selvaggio che dalla vita di Fedez.

Dopo Fabio Rovazzi e Dj Ax, sarebbe la terza volta che un sodalizio amicale-lavorativo va a monte, anche se nulla è ancora detto.

Sulla questione in molti stanno già ricamando: ad esempio Fabrizio Corona pochi giorni fa avrebbe pure parlato di relazione clandestina tra i due, e di un ultimatum da parte di Chiara Ferragni. Nello specifico, aveva dichiarato sui social: ”Chiara Ferragni ha messo Fedez davanti ad un bivio: o lei o Luis Sal. Il rapper ha scelto la moglie, ecco perché nella nuova puntata de Il muschio selvaggio è sparito, senza avviso e preavviso, Luis Sal”. In realtà questa ipotesi non è mai stata neanche lontanamente confermata.