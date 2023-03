Aurora Ramazzotti ha partorito: il bellissimo nome del bimbo avuto dal compagno Goffredo Cerza e la reazione di mamma Michelle

Oggi è un grandissimo giorno in casa Ramazzotti: è infatti nato il primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. I due hanno anche svelato il nome del piccolo, che hanno tenuto segreto per tutta la gravidanza.

Aurora Ramazzotti è rimasta incinta la scorsa estate e, suo malgrado, tutti sono venuti a scoprirlo molto in anticipo sui tempi: è stato Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, che si è in seguito scusato per aver dato la notizia prima che si chiudesse il primo trimestre di gravidanza, notoriamente periodo delicatissimo.

La gravidanza di Aurora Ramazzotti è stata vissuta con tale solidarietà dai suoi fan che è sembrata durare il doppio del normale: tutta Italia ha monitorato la crescita del suo pancione, ha assistito al gender reveal che aveva rivelato l’arrivo di un maschietto, ed aveva ascoltato le dichiarazioni colme di entusiasmo dei nonni materni: Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Ora, arriva finalmente la rivelazione: il piccolo si chiama Cesare ed è nato questa mattina. Non è dato sapere se si sia trattato di un parto semplice o complesso, in quanto padre e madre hanno rilasciato pochissime parole di annuncio ed hanno mostrato semplicemente i rispettivi polsi con i braccialetti dell’ospedale, con su scritto: “Papà di Cesare” e “mamma di Cesare”.

Commoventi anche le parole di Michelle Hunziker, in estasi alla notizia della nascita del nipotino: “Con la nascita delle mie figlie…oggi per me è stato il giorno più bello della mia vita”.