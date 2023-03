Uomini e Donne, Queen Mary torna con una notizia incredibile: pubblico in studio sbigottito, cosa ha annunciato

Maria annuncerà l'arrivo in studio di un giovanissimo corteggiatore giunto proprio per conoscere Roberta e non si tratterebbe dell'unica novità del programma.

La puntata di Uomini e Donne che andrà in onda il 30 marzo ci mostrerà un’insolita Roberta. La Dama dopo la parentesi negativa con Alessandro Vicinanza, proverà a ricominciare conoscendo alcuni uomini del parterre maschile ma non tutti spendono belle parole nei suoi confronti ritenendola troppo aperta. Al centro dello studio infatti lamenterà le incomprensioni con alcuni dei cavalieri. A sorpresa però Maria annuncerà l’arrivo in studio di un giovanissimo corteggiatore giunto proprio per conoscerla. Tina e Gianni, gli opinionisti del programma saranno sorpresi quanto lei per l’età del ragazzo. Roberta in ogni caso decide di non perdere l’occasione e intraprende la conoscenza accettando l’invito a cena.

Non resta che attendere la prima esterna per comprendere se tra i due ci possa essere qualcosa di interessante o meno. Non passa inosservato l’urlo che arriva dal parterre femminile che non approva la scelta della donna.

Il trono classico: Lavinia Mauro ha nuovi problemi

Per quanto riguarda i ragazzi al centro dello programma, per Lavinia le cose non si mettono sicuramente meglio di prima. La ragazza sembra essere davvero confusa e probabilmente la produzione potrebbe chiamarla proprio per riuscire a chiarire i suoi dubbi dopo le ultime dichiarazioni in studio.

I corteggiatori appena arrivati al contrario non hanno alcuna difficoltà ad intraprendere la conoscenza con le centinaia di ragazza che arrivano proprio per loro. Sarà a Maria a mettere in chiaro che Uomini e Donne è un dating show dove al centro ci sono i sentimenti non la visibilità sui social e in tv, nella speranza che sia le ragazze che i corteggiatori rimangano fedeli a quanto appena detto.

Complici le agenzie, più di un nuovo personaggio non riesce a cercare altro se non il pubblico e le telecamere ma Maria e la redazione sono sempre pronti ad allontanare queste personalità come ad esempio Desdemona.

Infine, la nuova tronista, dalla bellezza prorompente, sarà un pò incerta sul da farsi non trovando interessi in comune con i suoi corteggiatori che sembrano presi da altro