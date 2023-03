Uomini e Donne, Gianni Sperti furioso con il Cavaliere: lite durante la puntata, è andato su tutte le furie

Come accadrà nell’ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne? Il programma andrà in onda come ogni giorno alle 14:45 su canale 5 e come sempre non mancheranno i colpi di scena. Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi più amati dai telespettatori che ogni giorno attendono con ansia quest’appuntamento. A condurre il celebre dating show è Maria De Filippi che, come ogni giorno, si interfaccerà con cavalieri e dame, tronisti e corteggiatori. Ecco tutto quello che vedremo nella puntata di venerdì, 31 marzo.

Anticipazioni puntata Uomini e Donne, mercoledì 31 marzo

Come già saprete la dama torinese, Gemma, si è rifiutata di dormire a casa di Silvio.

Da allora il loro rapporto si è raffreddato e Gemma, nelle puntate precedenti, è scoppiata anche in lacrime dopo gli attacchi di Tina Cipollari. Silvio, che in un primo momento aveva deciso di conoscere altre due dame, durante la puntata deciderà, invece, di abbandonare definitivamente la trasmissione lasciando tutti a bocca aperta.

Lite tra Armando e Gianni

Il cavaliere Armando Incarnato, dopo aver mandato via l’ennesima ragazza, ha scatenato una lite con Gianni Sperti. A far infuriare l’opinionista è soprattutto il fatto che Armando ha il vizio di uscire a fumare una sigaretta molto spesso e per lui si tratta di un gesto di maleducazione.

A porre fine alla questione è stata Maria De Filippi che ha fatto uscire Armando per farlo calmare.

Bacio tra Nicole e Carlo Alberto

Protagonista del trono classico sarà questa volta Nicole che ha portato in esterna Carlo Alberto, uno dei suoi corteggiatori. Proprio durante l’esterna tra i due è scattato il bacio e questo momento di passione scatenerà un po’ di tensione con Andrea Foriglio, l’altro corteggiatore. Dopo quest’episodio, la competizione tra i due è arrivata alle stelle.

La puntata si è, poi, conclusa con la decisione di Luca Daffrè di non frequentare più Ilaria perché troppo pesante e bacchettona per i suoi gusti.