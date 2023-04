Amici, tutto su Gianmarco Petrelli: cosa farà ora e la sua relazione con Megan Ria

Molti non se lo aspettavano, ma il grande eliminato nella seconda puntata serale di Amici è stato Gianmarco, dopo aver perso contro l’aspirante cantante Giovanni Cricca. Tale decisione ha scatenato i dissensi dei followers, che non hanno tardato ad esprimere la loro delusione sui social.

Nel giro di poco tempo, il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si ritrova con due concorrenti in meno (l’altro è Piccolo G, al secolo Giovanni Rinaldi). Ma scopriamo insieme qualcosa di più sul ballerino, presentatosi già nel 2021 al talent show di Maria De Filippi.

Gianmarco e il suo grande amore per il ballo

Nato a Roma il 1 marzo del 2000 sotto il segno dei Pesci, Gianmarco Petrelli muove i suoi primi passi nel mondo della danza fin da bambino.

Da sempre, la sua grande passione è l’hip hop: il suo idolo è Michael Jackson, del quale imitava movenze e coreografie di nascosto. Sua madre, che nel frattempo si era accorta delle attitudini del figlio, lo iscrive a un corso di ballo.

A 16 anni manifesta il desiderio di partecipare ai casting per Amici e si presenta alle selezioni per tutte le stagioni successive. Nel frattempo, Gianmarco si diploma al liceo linguistico e inizia a lavorare sia come modello per l’agenzia Tao Models Agency sia come coreografo.

Quanto alla vita sentimentale, il ballerino non ha fatto mai mistero sulla sua relazione con Megan Ria, anche lei concorrente al talent show targato Maria de Filippi ed eliminata al primo serale. Attualmente, il ragazzo abita con i genitori e un fratello, nelle vicinanze della capitale.

Cosa farà Gianmarco dopo l’esperienza di Amici?

L’annuncio dell’eliminazione è stato un duro colpo non solo per il concorrente, ma anche per i suoi compagni, con molti dei quali ha instaurato una bella amicizia. Oltre al rapporto con Megan Ria, spicca l’affiatamento con Cricca, scampato all’espulsione al ballottaggio durante la serata.

Immediatamente dopo il verdetto, Maria De Filippi comunica al ballerino l’opportunità di andare a New York presso una delle migliori scuole per ballerini e coreografi, grazie all’assegnazione di una borsa di studio. A breve, quindi, Gianmarco raggiungerà Megan e frequenterà un corso intensivo di perfezionamento.

Entrambi tengono a precisare che i viaggi dell’uno e dell’altra potrebbero non coincidere; il ballerino, comunque, non esclude di recarsi negli USA per due volte, nel caso in cui i periodi di formazione non combaciassero.

Per l’ex allievo di Amici, il talent show è stato un importante trampolino di lancio per una promettente carriera.