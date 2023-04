Mara Venier e Jerry Calà: cosa non funzionò nel loro matrimonio e perché adesso sono così amici

Due dei volti più famosi rispettivamente del cinema e della televisione, attivi professionalmente già dagli Anni Ottanta, sono Jerry Calà e Mara Venier. Il primo ha conquistato la simpatia del grande pubblico con una comicità riconoscibile, mentre la seconda è diventata un nome familiare grazie alla simpatia e all’irriverenza tipiche della sua presenza sul piccolo schermo. I due sono stati legati dapprima da un rapporto d’amore, che poi è evoluto in una solida amicizia anche in età avanzata, come dimostra la vicinanza della presentatrice in occasione dell’operazione cardiaca di Jerry Calà. Scopriamo di più sulla loro relazione.

Una relazione burrascosa dai primi giorni di matrimonio

Mara Venier e Jerry Calà si sono conosciuti sul set della pellicola Vado a vivere da solo. Il colpo di fulmine è stato immediato e altrettanto repentina è la decisione di sposarsi nel 1984 a Las Vegas. Una volta tornati in Italia i due hanno festeggiato assieme agli amici con un’esibizione di Renato Zero, ma la notte stessa Mara Venier ha sorpreso lo sposo in bagno in atteggiamenti compromettenti con una delle invitate, reagendo con rabbia di fronte alla scena. L’unione è durata un periodo di tre anni, al termine del quale i due si sono separati ufficialmente.

Dall’amore a un solido legame di amicizia: il percorso di Mara Venier e Jerra Calà

Dopo il matrimonio il rapporto tra i due personaggi dello spettacolo non si è interrotto. Come accade alle coppie unite da un genuino affetto, gli errori legati in gran parte all’immaturità giovanile sono ridimensionati con il passare del tempo. È in quest’ottica che in particolar modo Jerry Calà spiega i vari tradimenti nei confronti della sua prima moglie, alla quale è rimasto molto legato grazie alla reciproca stima e alla capacità di perdonarsi.

Una caratteristica comune a entrambi è la simpatia irriverente.

La presentatrice veneta, che i fan conoscono affettuosamente come Zia Mara, ha saputo coltivare un approccio alla vita molto schietto e pragmatico. Ecco perché tra Venier e Calà è sempre rimasto un grande affetto: entrambi hanno spiegato di aver attribuito le fasi burrascose del matrimonio sia al carattere estroverso di lui sia alle follie di gioventù. Oggi i due sono felicemente sposati con le rispettive dolci metà, ma si mostrano spesso in pubblico come amici. Di recente Mara Venier ha avuto modo di ribadire il suo enorme affetto, comunicando la sua vicinanza in occasione dell’infarto di Jerry Calà.