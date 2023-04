Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 1-2 aprile 2023: tutti i segni e le previsioni

Ariete

Il week and inizia all’insegna della spensieratezza e del divertimento. Nuove conoscenze fanno breccia nel vostro cuore, attenzione a nn lasciarvi coinvolgere troppo, potrebbe finire molto male.

Toro

Strani incontri potrebbero destabilizzare il fine settimana. Dimenticate il lavoro e cercate di pensare di più ai vostri interessi prima di passare il tempo libero a concludere i progetti altrui.

Gemelli

Non c’è tempo da perdere, iniziate a buttare già qualche idea per le prossime feste, qualche ora di svago non potrebbe farvi male. Dedicatevi allo shopping e concedetevi un bel regalo.

Cancro

La comunicazione con il partner vi ha permesso di trovare dei punti in comune, adesso che le tensioni sembrano meno aspre, perché non passare al passo successivo della relazione?

Leone

Sempre con la testa tra le nuvole, anche questo fine settimana trascurate gli impegni per dedicarvi a tutt’altro. Arriverà il giorno in cui ci sarà da pagare il conto.

Vergine

Non siate tristi per ciò che avete perso ma felici per ciò che invece vi si aprirà davanti. Nel lavoro troverete quella fuga dagli impegni che stavate cercando.

Bilancia

Troppe attenzioni potrebbero darvi alla testa, dedicatevi a vostri hobby ed interessi, potrebbe essere il momento giusto per andare alla ricerca di un lavoro che vi gratifichi di più.

Scorpione

La Luna nel segno vi porterà tanta fortuna ma anche tranquillità. I pianeti sono tutti allineati al meglio, non vi resta che godervi questo fine settimana all’insegna della gioia.

Sagittario

Siete pronti a lasciare andare il vecchio per iniziare una nuova stagione all’insegna della novità. Iniziate a uscire di più e cambiare modo di porvi nei confronti della vita.

Capricorno

In famiglia siete il punto di riferimento, questo fine settimana però ignorate le richieste e dedicatevi a voi stessi.

Aquario

Pronti per iniziare un nuovo percorso formativo, dovrete dimostrare di saper rinunciare al gioco per dedicarvi al lavoro, questo fine settimana però sarà solo per voi.

Pesci

Novità all’orizzonte, ma ricordate che nulla viene regalato, per tutto c’è un prezzo da pagare.