Isola dei Famosi, tutto sull’edizione 2023: quanto dura, i concorrenti e cosa c’è di nuovo rispetto al passato

Isola dei Famosi, arriva l'edizione numero 17 per il fortunato format Mediaset: squadra che vince non si cambia, e per questo tornano Ilary Blasi, Alvin, Enrico Papi e Vladimir Luxuria.

Il reality show più folle della televisione italiana sta per tornare. Stiamo ovviamente parlando de L’Isola dei Famosi, programma giunto alla sua 17esima edizione, l’ottava trasmessa da Canale 5 dopo le prime nove di Rai 2. Per il terzo anno consecutivo, è stata confermata alla conduzione la showgirl Ilary Blasi, che guiderà la truppa in collaborazione con gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria e con l’inviato Alvin. Diamo un’occhiata a tutto ciò che già si sa sulla trasmissione, con un occhio attento rivolto al cast che ci farà divertire ed emozionare nel corso dei prossimi mesi. Intanto, è stata confermata la location suggestiva dello stato centroamericano dell’Honduras.

Quando inizierà la nuova edizione del reality

Nel momento in cui una trasmissione è pronta alla sua nuova edizione, la prima domanda che ci si pone riguarda senz’altro la sua data di inizio. Lo stesso discorso è valido anche per ciò che concerne L’Isola dei Famosi, che taglierà il nastro di partenza lunedì 17 aprile, ossia due settimane dopo la conclusione dell’altro reality di punta di Canale 5, ossia il Grande Fratello Vip. Sempre la rete ammiraglia di Mediaset lo trasmetterà in prima serata ogni lunedì e giovedì, mentre Mediaset Extra e la piattaforma di streaming online Mediaset Infinity consentiranno una visione 24 ore su 24 a titolo gratuito.

I 16 concorrenti ufficiali dell’Isola dei Famosi

Quali sono i 16 concorrenti confermati del programma di Canale 5? Scopriamoli insieme in rigoroso ordine alfabetico, con le rispettive caratteristiche generali.

Simone Antolini è uno studente ascolese di 23 anni, fidanzato con Alessandro Cecchi Paone.

è uno studente ascolese di 23 anni, fidanzato con Alessandro Cecchi Paone. Fiore Argento è un’imprenditrice nel settore della moda, oltre che sorella dell’attrice Asia.

è un’imprenditrice nel settore della moda, oltre che sorella dell’attrice Asia. Pamela Camassa è un’ex modella che ha preso parte nel 2005 a Miss Italia ed è fidanzata con Filippo Bisciglia.

Alessandro Cecchi Paone è un celebre giornalista in televisione da diversi decenni.

è un celebre giornalista in televisione da diversi decenni. Elga e Selena Enardu sono ormai un habitué dei reality show, da Uomini e Donne a Temptation Island passando per il GF Vip.

sono ormai un habitué dei reality show, da Uomini e Donne a Temptation Island passando per il GF Vip. Christopher Leoni è un attore italo-brasiliano noto per diverse fiction e per la partecipazione a Ballando con le Stelle.

è un attore italo-brasiliano noto per diverse fiction e per la partecipazione a Ballando con le Stelle. Marco Mazzoli è la voce del programma radiofonico Lo Zoo di 105 ed è italo-americano.

è la voce del programma radiofonico Lo Zoo di 105 ed è italo-americano. Claudia Motta ha vinto Miss Mondo nel 2021 ed è un’autentica icona di bellezza.

ha vinto Miss Mondo nel 2021 ed è un’autentica icona di bellezza. Paolo Noise è un produttore discografico e deejay radiofonico di notevole successo.

Gianmarco Onestini è il fratello dell’ex tronista di Uomini e donne Luca e ha già partecipato a Temptation Island, La Pupa e il Secchione e il Grande Fratello Vip spagnolo.

è il fratello dell’ex tronista di Uomini e donne Luca e ha già partecipato a Temptation Island, La Pupa e il Secchione e il Grande Fratello Vip spagnolo. Helena Prestes è brasiliana e ha preso parte a Pechino Express con l’altra modella Nikita Pelizon.

è brasiliana e ha preso parte a Pechino Express con l’altra modella Nikita Pelizon. Gian Maria Sainato è un fashion blogger originario del Salernitano.

è un fashion blogger originario del Salernitano. Giulia Salemi è una famosa influencer che ha preso parte al Grande Fratello Vip ed è la protagonista del GF Vip Party.

è una famosa influencer che ha preso parte al Grande Fratello Vip ed è la protagonista del GF Vip Party. Cristina Scuccia ha vinto l’edizione 2014 del talent show The Voice of Italy 2014 ed è un’ex suora.

Altre indiscrezioni su eventuali concorrenti

Cosa accadrà durante la nuova edizione de L’Isola dei Famosi?

Difficile rispondere a un quesito simile. Ad ogni modo, le voci provenienti dal mondo del web si rincorrono senza alcuna sosta. In primo luogo, non è ancora detto che il cast sia completo, dato che non mancano i rumors in merito all’eventuale presenza di altri protagonisti. Tra questi, vanno menzionati i nomi di Luca Di Carlo, noto perché avvocato di Cicciolina, Nathaly Caldonazzo, Marco Predolin, Samantha De Grenet insieme al figlio Brando, Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi, Corinne Clery e Dayane Mello, ma quest’ultima avrebbe smentito tutto.

Cosa succederà durante la prima puntata del reality

Allo stesso tempo, già si pensa a ciò che potrebbe succedere in occasione della prima puntata dell’edizione in procinto di partire. È probabile che sia dato spazio a un video pubblicato da Cristina Scuccia sui propri canali social, nei quali l’ex suora ha ballato e cantato insieme a due uomini. Numerosi commenti di critiche feroci sono apparsi sotto il post, con vari utenti di Internet che hanno accusato Cristina per un atteggiamento poco consono rispetto al suo recente passato. Un altro gossip citerebbe un cantante napoletano che avrebbe dovuto partecipare al reality, ma sarebbe stato escluso dalla produzione a causa del suo cattivo odore. Non ci sono conferme in merito, ma l’indiscrezione sembra davvero scoppiettante.

L’attesa per l’inizio del grande evento televisivo

C’è poco da nascondersi: ormai L’Isola dei Famosi è uno degli eventi televisivi più attesi a cadenza annuale. Sono sempre numerosi i telespettatori pronti a godersi le gesta dei naufraghi più osservati del piccolo schermo. Con tali premesse, non resta altro da fare che attendere fino a lunedì 17 aprile e scoprire come si evolveranno le vicende dei protagonisti, con in studio sempre l’ormai affezionata conduttrice Ilary Blasi.