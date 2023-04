Piccolo G, tutto sul cantante appena uscito da Amici che ha incantato il pubblico: conoscete il suo vero amore?

Nasce a Pollenza come Giovanni Rinaldi ma per tutti è solo Piccolo G: tutto sul cantante "tascabile" di Amici di Maria De Filippi.

Nell’edizione in corso di Amici, uno dei protagonisti è stato anche Piccolo G. Il cantautore marchigiano ha concluso la propria esperienza nel talent show di Canale 5 nel corso della seconda puntata della fase serale, ma ha avuto comunque un’occasione molto valida per mettersi in mostra davanti al grande pubblico. Scopriamo insieme chi è questo ragazzo e quali sono le sue prospettive in vista di un futuro che potrebbe rivelarsi davvero radioso.

I primi passi di Piccolo G verso la musica

Giovanni Rinaldi nasce a Pollenza, in provincia di Macerata, nel 2000. Dopo essersi appassionato alla chitarra, all’età di 16 anni si rende conto di nutrire una certa predilezione nei confronti del rap.

Inizia così a pubblicare i suoi primi pezzi musicali su YouTube e Musicale con il nome fittizio di Junior G. Pratica il genere del freestyle e partecipa al contest Honiro, piazzandosi in quarta posizione e pubblicando il singolo Nike e tuta. Quindi, diffonde anche i pezzi Ho fame e Non lo sai, prima di riapparire nel 2020 con Gridano e collaborare con Madame e Izi. Ma è il 2022 l’anno che cambia definitivamente carriera e vita del giovane artista marchigiano, nonostante sia in passato apparso anche nel film Tutta colpa di Freud.

L’avvento ad Amici

Nel mese di maggio del 2022, Piccolo G pubblica il brano Canzoni d’amore. È solo il preludio alla svolta definitiva del cantautore, che viene notato dallo staff di Amici, ormai storica trasmissione condotta da Maria De Filippi. Il coach Rudy Zerbi lo accoglie a braccia aperte, ma il suo percorso si rivela più complicato di quanto potesse immaginare. Infatti, nel mese di dicembre, subisce un provvedimento disciplinare dal suo leader. Dopo aver lanciato il pezzo Acquario e vari rischi di eliminazione, riesce a raggiungere la fase serale del programma.

Tuttavia, perde la sfida contro Aaron e Isobel e lascia il talent più longevo della televisione italiana.

Una vita professionale e privata in fermento

Piccolo G ha impresso un forte impulso alla propria vita professionale e privata. Sotto il primo aspetto, è importante la scelta di Achille Lauro di puntare su di lui, inserendolo all’interno della sua casa discografica MK3 e valorizzandolo nella sua carriera agli inizi. Allo stesso tempo, nel corso del programma di Mediaset, Giovanni ha conosciuto Federica Andreani, a sua volta allieva, e ha intrapreso una relazione sentimentale con lei. Oggi conta circa 100 mila follower su Instagram ed è molto apprezzato anche da un altro artista in forte ascesa, ossia Blanco.

Davvero un inizio niente male.