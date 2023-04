Uomini e Donne, rottura davanti a tutti tra due protagonisti: lei si tira indietro, situazione troppo difficile

La puntata del 3 aprile del dating show condotto da Maria De Filippi prosegue con il litigio tra Armando e gli opinionisti. Il cavaliere chiude infatti la conoscenza con Sara, subito dopo un primo incontro e questo non può che rafforzare la tesi di Tina per cui lui avrebbe una fidanzata fuori dal programma. Nonostante i toni si facciano abbastanza duri, Maria riesce a concludere il litigio nel migliore dei modi. Toni aspri anche per Silvia, che chiamata al centro dello studio chiuderà con il cavaliere con cui sta uscendo. Il motivo infatti è soggetto alla critica anche del pubblico, la donna, alla ricerca di una situazione tranquilla, non accetta il momento delicato dell’uomo che ha appena perso il lavoro.

Nonostante le critiche di tutti però Maria ripete che all’interno del programma ogni partecipante è libero di ritirarsi o terminare una conoscenza quando lo ritiene opportuno. Ancora una volta, assisteremo ad uno scontro tra Tina e Gemma e il pubblico applaudirà quest’ultima, costringendo Tina ad uscire.

Il trono dei giovani

Per quanto riguarda i giovani invece, i ragazzi appena arrivati devono ancora prendere coscienza del ruolo di tronisti. Luca infatti se inizialmente si sentiva onorato dall’avere tantissime corteggiatrici pronte ad andare in studio per lui, decide di iniziare a eliminare, subito dopo le esterne infatti, Ilaria è costretta a lasciare il programma.

Stupisce invece il fatto che Alessandra, sia l’unica ragazza con cui finora sembra avere un feeling più tranquillo e rilassato.

Potrebbe essere il motivo per cui il ragazzo ha deciso di continuare la conoscenza con lei. Volano ancora parole forti per la presenza di Gemma al centro dello studio, la dama sta per porre fine alla sua conoscenza con Silvio. Il cavaliere spiega in breve le ragioni che lo portano ad abbandonare definitivamente il programma, sottolineando che lui, a differenza di altre persone all’interno dello studio, riesce ad andare via con la coscienza pulita senza aver mentito a nessuno.

Gemma è ancora più convinta che la relazione con Silvio non possa andare avanti.