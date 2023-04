Lavinia Mauro ha scelto: la reazione inaspettata del corteggiatore rifiutato, cosa le ha chiesto di fare

Uomini e Donne torna a farci compagnia con l’appuntamento pomeridiano che va in onda dal lunedì al venerdì su canale 5 alle 14:45. Il dating show condotto da Maria De Filippi è uno dei più amati e seguiti e anche in questa puntata non mancheranno i colpi di scena. La puntata del 4 aprile è stata registrata insieme ad altre sabato 1 aprile, ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Uomini e Donne: puntata 4 aprile

La scelta di Lavinia Mauro

Lavinia Mauro, la tronista di Uomini e Donne, ha fatto la sua scelta. I due pretendenti sono Alessio Campoli e Alessio Corvino, ma con quali dei due Lavinia avrà scelto di iniziare una relazione?

Ebbene, stando a quanto dicono le indiscrezioni, la scelta sarebbe ricaduta su Alessio Corvino. Prima dell’annuncio sono stati mostrati i filmati che racchiudevano i momenti più belli e quelli più difficili con entrambi i corteggiatori. Dopo la scelta, Alessio Corvino si è commosso e dopo aver ballato insieme un brano romantico, le ha detto di sì. Alessio Campoli, invece, alla fine ha voluto comunque abbracciare Lavina in segno di affetto.

La nuova corteggiatrice di Riccardo

Passando al trono over, invece, si potrà conoscere la nuova corteggiatrice di Riccardo.

Secondo quanto rivelato dall’esperto di gossip, Lorenzo Pugnaloni, il cavaliere conoscerà una nuova corteggiatrice che vorrà frequentarlo. Dopo averla accolta e ascoltato la sua presentazione, durante il corso della puntata, Riccardo Guarnieri, deciderà di tenerla, dicendoci curioso di conoscerla e iniziare con lei una frequentazione.

Gli ospiti della puntata: Alessandro e Pamela

Nel corso di questa puntata saranno ospiti Alessandro e Pamela, la coppia che è uscita dal programma solo qualche settimana fa. Una volta giunti in trasmissione, Alessandro ha fatto intendere di voler lasciare Pamela perché si sente trascurato e la ha accusata di avere poco cura del loro rapporto.

Inoltre, Alessandro si è dimostrato essere anche molto geloso. Maria De Filippi, però, è intervenuta e ha aiutato la coppia a superare le loro divergenze.